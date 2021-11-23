Samanyolu Haber /Gündem / Sosyal medyadan iktidara tepki yağıyor /23 Kasım 2021 18:52

Sosyal medyadan iktidara tepki yağıyor

Türk Lirası adeta ‘Kara Salı’sını yaşarken sosyal medyada iktidara büyük bir tepki yükseliyor. Doların 13 lirayı da aşarak 13,46 seviyesine çıkmasının ardından Twitter’da #Hükümetİstifa etiketi gündemin ilk sırasına yerleşti.

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İktidarın ekonomi ve faiz politikaları ardından Türk Lirası, dolar karşısında tarihinin en dip seviyesini görüyor. Cumhur İttifakı ortakları Erdoğan ve Bahçeli bugün yaptıkları konuşmalarla erken seçim çağrılarına kapıyı kapattı. Ancak ekonomideki çöküşün hız kazanmasıyla ‘istifa’ ve ‘erken seçim’ çağrıları da yükselmeyi sürdürüyor.

Doların bugün içinde zirve noktasını 2 liradan daha fazla yukarı taşıyarak 13,46 TL’yi görmesi, sosyal medyada büyük tepki yarattı.

 Twitter’da, Türkiye gündemini oluşturan 20 başlıktan 12 tanesi, doğrudan ekonomiyle ilgili.

Dolar kurundaki tarihi yükselişin ardından Twitter’da ilk sıraya yükselen gündem ise #Hükümetİstifa çağrısı oldu.

Bu çağrıyı #devalüasyon, #Dolar12TLve #batıyoruz etiketleri izledi.

Bu etiketlere atılan tweetlerin toplam sayısı saat 16:30 itibariyle 150 bini aştı.

Twitter'da Türkiye gündeminden ilk 20 başlık şöyle:



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