Sosyal medyanın bir zaferi daha

Tarım ve Orman Bakanlığı Gıda ve Kontrol Genel Müdürü Harun Seçkin, gelen itirazlar doğrultusunda trans yağ ibaresinin gıda mamullerinin etiketinde ve ambalajlarda kalabileceğini söyledi. Seçkin, "Etiketlerden kaldırılmayacak değil mi?" sorusuna, "Evet." dedi.







Habertürk televizyonunda Mehmet Akif Ersoy'un sunduğu programda soruları cevaplandıran Seçkin hazırlanan taslağın görüşe açıldığını ve gelen görüşler doğrultusunda trans yağ ibaresinin etiketlerde kalabileceğini söyledi.





Seçkin, "Program sonunda son bir cümleniz var mı?" sorusu üzerine, "Yani 'trans yağ yoktur' ifadesi ile ilgili bir gündem oluştu. Bunun kullanılabileceğini ifade etmek istiyorum, özellikle." cevabını verdi.





ETİKETLERDEN KALDIRILACAKTI





Tarım ve Orman Bakanlığı, Türk Gıda Kodeksi Gıda Etiketleme ve Tüketicileri Bilgilendirme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik taslağı hazırlayarak bakanlığın internet sayfasında görüşe açtı.





Taslağın 7'nci maddesine göre, Türk Gıda Kodeksi Gıda Etiketleme ve Tüketicileri Bilgilendirme Yönetmeliğinin 35.maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendi şu şekilde değiştirilecekti: “7/3/2017 tarihli ve 30000 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türk Gıda Kodeksi Gıdalara Vitaminler, Mineraller ve Belirli Diğer Öğelerin Eklenmesi Hakkında Yönetmelik ile getirilen kısıtlamalar kapsamında gıda etiketlerinde trans yağ ile ilgili beyan yapılmaz.”





Söz konusu hazırlık sosyal medyada infiale yol açtı. İtirazlar ve eleştiriler çığ gibi büyüdü. Gıda ve Kontrol Genel Müdürü Harun Seçkin'in son sözleri "geri adım işareti" diye yorumlandı.





TRANS YAĞ NEDİR?



