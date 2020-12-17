Sosyal medyanın bir zaferi daha

Tarım ve Orman Bakanlığı Gıda ve Kontrol Genel Müdürü Harun Seçkin, gelen itirazlar doğrultusunda trans yağ ibaresinin gıda mamullerinin etiketinde ve ambalajlarda kalabileceğini söyledi. Seçkin, "Etiketlerden kaldırılmayacak değil mi?" sorusuna, "Evet." dedi.
Habertürk televizyonunda Mehmet Akif Ersoy'un sunduğu programda soruları cevaplandıran Seçkin hazırlanan taslağın görüşe açıldığını ve gelen görüşler doğrultusunda trans yağ ibaresinin etiketlerde kalabileceğini söyledi.
Seçkin, "Program sonunda son bir cümleniz var mı?" sorusu üzerine, "Yani 'trans yağ yoktur' ifadesi ile ilgili bir gündem oluştu. Bunun kullanılabileceğini ifade etmek istiyorum, özellikle." cevabını verdi.
ETİKETLERDEN KALDIRILACAKTI
Tarım ve Orman Bakanlığı, Türk Gıda Kodeksi Gıda Etiketleme ve Tüketicileri Bilgilendirme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik taslağı hazırlayarak bakanlığın internet sayfasında görüşe açtı.
Taslağın 7'nci maddesine göre, Türk Gıda Kodeksi Gıda Etiketleme ve Tüketicileri Bilgilendirme Yönetmeliğinin 35.maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendi şu şekilde değiştirilecekti: “7/3/2017 tarihli ve 30000 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türk Gıda Kodeksi Gıdalara Vitaminler, Mineraller ve Belirli Diğer Öğelerin Eklenmesi Hakkında Yönetmelik ile getirilen kısıtlamalar kapsamında gıda etiketlerinde trans yağ ile ilgili beyan yapılmaz.”
Söz konusu hazırlık sosyal medyada infiale yol açtı. İtirazlar ve eleştiriler çığ gibi büyüdü. Gıda ve Kontrol Genel Müdürü Harun Seçkin'in son sözleri "geri adım işareti" diye yorumlandı.
TRANS YAĞ NEDİR?
Trans yağ, doymamış yağ asitlerinin genel ismidir. Tabiibir yağ türü olmayan trans yağ, bitkisel sıvı yağların hidrojenize adlı bir işlemden geçirilmesiyle oluşur.
Trans yağlar, içlerine hidrojen karıştırılarak çok yüksek sıcaklarda ısıtılır ve yağın bu noktada katılaşması beklenir. Böylelikle kolay yoldan ve daha fazla kullanılabilen yağlar elde edilir. Bu yağlar marketlerde
satılırken, raf ömürleri oldukça uzatılmış olur.
Ancak trans yağların raf ömürlerinin uzatılması insan sağlığına zarar verebilir. Çünkü hidrojen ekli yağlar sağlığınız açısından oldukça zararlıdır. Trans yağ yapımında birçok kimyasal yöntem kullanılır. Bu yöntem oda sıcaklığında bulunan sıvı ve "doymamış" yağları, aynı oda sıcaklığı koşullarında katı yağ içeriğine dönüştürmek için kullanılır.
Katı yağ içeriklerini elde etmek için ise bayatlamış ucuz yağlar "nikel osit" adı verilen metal taneleriyle karıştırılır. Bu metalle karışan yağ, kapalı ortamda çok yüksek sıcaklık ve basıncın içerisinde hidrojen gazına bırakılır.
Bu işlemden sonra içerisine kıvam verici ve yumuşaklaştırıcı kimyasallar ile nişasta eklenir. Daha sonra renkleri ağartma işlemiyle açılır.
TRANS YAĞ NEREDE KULLANILIR?
Trans yağ'ın kullanım alanları genellikle dışarıda yenilen, günümüzde ticari olarak hazırlanan pek çok gıdada trans yağ kullanılmaktadır. Bir gıdanın içerisinde trans yap içerip içermediğini anlamak için ambalaj üzerinde yer alan "içindekiler" bölümünü okumanız yeterli olacaktır.
Bazı ambalajlarda "trans yağ" yerine "hidrojene nebati yağ" veya "hidrojene bitkisel yağ" yazmaktadır. Bazı et ve süt ürünlerinde doğal olarak trans yağ bulunur. Fakat bunlar aşağıda belirttiğimiz gıdalar kadar zararlı kabul edilmemektedir.
TRANS YAĞIN KULLANILDIĞI GIDA MAMULLERİNDEN BAZILARI:
-İşlenmiş yiyecekler
-Kızartma yağları
-Margarinler
-Patates kızartmaları
-Cipsler
-Krakerler
-Gofretler
-Bisküviler
-Çikolatalar
-Şekerler
-Fast food ürünleri
-Fırınlanmış yiyecekler
TRANS YAĞIN ZARARLARI NELERDİR?
-Trans yağlar vücudumuzdaki Omerga-3 yağlarının yapısını bozar ve üretimini engeller.
-Kötü kolesterolü yükseltir. Kandaki LDL (kötü kolestrol) yükseldiği zaman kanla birlikte taşınamaz ve damar çeperlerinde birikmeye başlar.
-HDL kolestrolü ise iyi kolesteroldür. Damarlarda biriken kötü kolesterolü toplayarak karaciğere taşır.
-Damarların tıkanması, beyin ve iğer organlara yeterince kan taşınamamasından felç ve kalp krizine sebep olur. Trans yağlar sağlıklı bir insan için gereken kolesterol seviyelerini olumsuz yönde etkiler. Damar tıkanıklığı riskini önemli noktada arttırır.
-Trigliserid düzeyini artırarak damar sertliğine neden olur. Damar sertliği ise inme, diyabet, kalp krizi gibi hastalıkların riskini artırır.
-Alzeimer hastalığına zemin hazırlar.
-Karaciğer hastalıklarına sebep olur.
-Kadınlarda kısırlığa yol açabilir.
-Şeker hastalığına sebep olur.
-Obeziteye ve göbek bölgesinde yağlanmaya sebep oluyor.