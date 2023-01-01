Sosyal medyanın gündemi: 'Lozan Anlaşması bitti, topraktan jelibon fışkırıyor'

Kurtuluş Savaşı'nın sonunu resmen getiren ve modern Türkiye'nin sınırlarını belirleyen Lozan Anlaşması'nın 100'üncü yılında biteceği iddiası, yeni yılla birlikte sosyal medyada yeniden gündeme geldi. "Anlaşmanın gizli maddelerinde Türkiye’nin bor ve petrol başta olmak üzere madenlerini çıkarmasının yasaklandığı, 2023 yılında 100'üncü yılının dolması sonrası da maden ihracatının başlayacağı" iddiası sosyal medyada dalga konusu oldu.





Bağımsız Türkiye Partisi'nin (BTP) sözcüsü Emre Polat'ın, Ankara'nın eski belediye başkanı Melih Gökçek'in "jelibon rezervlerini" gerçek sanmasıyla dalga geçen videosu en çok paylaşılanlar arasına girdi. Polat'ın "2023’e bomba gibi girdik. Lozan’ın bitişiyle Ankara Pursaklar’da ilk jelibon rezervi çıkarıldı!" mesajıyla paylaştığı videoda, "Topraktan jelibon fışkırıyor. İnanılmaz, ağlamak istiyorum. Yazıklar olsun İsmet İnönü" dediği duyuluyor.





Bir diğer kullanıcı, yeni yıl eğlencesi videosu paylaşarak "Lozan bittiği gibi yaylada kazmayı vurduğum yerden bor çıktı" dedi.









































