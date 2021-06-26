Sosyal medyanın gündemine oturdu: Başsağlığı dileyemiyorlar korkudan

Ankara’da sokakta röportaj veren vatandaş ülkenin geldiği noktaya dikkat çekerek isyan etti.





"Türkiye bu hale gelecek bir ülke değildi" diyen yurttaş, "Bunun HDP'si, MHP'si, CHP'si, İYİ Parti'si, AKP'si yok! AKP'de de orada da, burada da insan olan, vicdanı olan bir vatandaş çıksın geçen onu konuşuyoruz savcı mısın yoksa bir şeyleri savan adam mısın? Gözünü seveyim ya! Ülkenin düştüğü duruma bakın ya." tepkisinde bulundu.





Muhabirin "Nasıl mücadele edebiliriz bu adaletsizlikle?" sorusuna ise HDP İzmir il binasında öldürülen Deniz Poyraz'ı hatılatarak "Toplum olarak bir olmak zorundayız, birlik olmak zorundayız. Halen insanlar o gencecik kız için başsağlığı dileyemiyorlar korkudan. Var mı bunun ötesi? Gencecik kız için başsağlığı dileyemiyorlar. Neden? HDP mi? Alma Meclis'e Meclis'e almışsın bitmiş artık. Şu anda HDP, AK Parti ile ben seninle ortağım, Cumhur İttifakı'na giriyorum dese AK Parti en başta tamam diyecek adamdır. Bitti ya böyle bir dünya yok!" ifadeleriyle yanıt verdi.