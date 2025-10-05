Sosyal medyanın şişirdiği 'Magnezyum'... Uzmanlardan uyarıyor

“Mucizevi” mi, yoksa yeni bir trend mi?



TikTok’ta #magnesium etiketi 1 milyar izlenmeyi aşarken, özellikle orta yaş grubu için hedeflenen magnezyum reklamları Instagram’da hızla çoğaldı. Kullanıcılar uykusuzluk, stres, migren ve kilo kontrolü için bu minerale yöneliyor.



Uykuya gerçekten yardımcı mı?



Beslenme Uzmanı Dr. Linia Patel, magnezyumun en çok “uyku kalitesi” üzerindeki etkisinin araştırıldığını belirtiyor.

2021’de yapılan bir çalışmada, 50 yaş üstü katılımcıların magnezyum aldıktan sonra ortalama 17 dakika daha erken uykuya daldıkları gözlendi.

Patel, özellikle menopoz dönemindeki kadınlarda faydalı olabileceğini, ayrıca migren, kas krampları ve anksiyete üzerinde de olumlu etkiler rapor edildiğini söylüyor.



Krema sürmek işe yarıyor mu?



Sosyal medyada sıkça görülen “ayağa magnezyum sürmek” önerileri için Patel net konuşuyor:



“Magnezyumun cilt yoluyla etkili şekilde emildiğini gösteren güçlü bilimsel kanıt yok.”



Uzmanlardan uyarı: Fazlası tehlikeli olabilir



Harvard Tıp Fakültesi’nden Dr. Trisha Pasricha, magnezyumun “masum bir takviye” olmadığını vurguluyor.

Özellikle böbrek rahatsızlığı olan kişilerde, vücuttaki fazla magnezyumun atılamaması düşük tansiyon, zayıf refleksler ve kalp ritim bozukluklarına yol açabiliyor.

Günlük 350 mg altındaki dozların genellikle güvenli olduğunu belirten Pasricha, “Ama bu otomatik olarak işe yarayacakları anlamına gelmez” diyor.



Depresyon ve migren üzerinde etkili olabilir



2023’te yayımlanan geniş çaplı bir araştırma, magnezyum takviyesinin depresyon belirtilerini hafiflettiğini gösterdi.

Dr. Patel, magnezyumun serotonin ve melatonin üretimini destekleyerek ruh hali dengesinde rol oynadığını belirtiyor.

Nöroloji Uzmanı Prof. Dr. Murat Aladağ ise, “Magnezyum eksikliğinin migren ataklarını tetikleyebileceğini, düzenli alımın atak sıklığını azaltabileceğini” ifade ediyor.



Sonuç: Doktor onayı şart



Uzmanlar, magnezyumun “mucize” değil, doğru kullanıldığında faydalı bir destek olduğunu vurguluyor.

Takviye almadan önce kan testi yaptırılması, böbrek ve kalp rahatsızlığı olanların ise doktor kontrolü olmadan kullanmaması öneriliyor.



“Doğru kişide, doğru dozda, doğru biçimde kullanılırsa fayda sağlar; ama rastgele alındığında fayda değil, zarar verir.” — Dr. Trisha Pasricha