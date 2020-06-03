Sosyal medyaya damga vuran video: Trump sorusu karşısında Trudeau'nun 'dili tutuldu'

Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) Minneapolis şehrinde siyahi George Floyd’un polis tarafından hunharca katledilmesinin ardından başlayan protestolar dünya genelinde devam ederken, pazar günü Başkan Donald Trump’ın bir kilisede fotoğraf çektirmesi için eylemcilere düzenlenen polis saldırısına tepkiler sürüyor.

Kanada Başbakanı Justin Trudeau ise protestolar ve Floyd’un ölümü hakkında ‘ne diyeceğini bilmemesiyle’ gündeme geldi.



20 SANİYE SONRA CEVAP VEREBİLDİ



Trudeau’ya, Trump’ın tavrıyla ilgili ne düşündüğü ve ‘eğer bu soruya cevap vermek istemezse, bunun nasıl bir mesaj göndereceği’ soruldu. Trudeau’nun bu soruyu yanıtlamadan önce yaklaşık 20 saniye duraklaması dikkati çekti.





"KANADA’DA SİSTEMATİK IRKÇILIK SÜRÜYOR"





Kanada Başbakanı daha sonra, “Hepimiz ABD’de olup bitenleri korku içinde izliyoruz.” diyerek sözlerine başladı.





“İnsanları bir araya getirmenin zamanıdır. İlerlemelere rağmen adaletsizliğin devam ettiğini öğrenmenin zamanı.” diyen Trudeau, ABD’de yaşananlar hakkında başka bir yorum yapmayarak Kanada’da da sistematik ırkçılığın devam ettiğini belirtti: “Aynı zamanda biz Kanadalılar olarak, zorluklarımız olduğunun farkına varma zamanı.”





Başka bir muhabirin, Trump’ın sözleri ve eylemleri hakkında daha fazla yorum istemesi üzerine ise Trudeau, “Kanada başbakanı olarak görevim Kanadalıları ayağa kaldırmak” dedi.