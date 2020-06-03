Samanyolu Haber /Gündem / Sosyal medyaya damga vuran video: Trump sorusu karşısında Trudeau'nun 'dili tutuldu' /03 Haziran 2020 10:54

Sosyal medyaya damga vuran video: Trump sorusu karşısında Trudeau'nun 'dili tutuldu'

ABD Başkanı Donald Trump'ın fotoğraf çektirmesi için polisin protestoculara saldırması infiale sebep oldu. Kanada Başbakanı Justin Trudeau'nun bu konuda 'dilinin tutulduğu' görüntüler viral oldu. Trudeau, Trump'ın tavrıyla ilgili soru karşısında 20 saniye boyunca sessiz kaldı.

Trump sorusu karşısında Trudeau'nun 'dili tutuldu

Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) Minneapolis şehrinde siyahi George Floyd’un polis tarafından hunharca katledilmesinin ardından başlayan protestolar dünya genelinde devam ederken, pazar günü Başkan Donald Trump’ın bir kilisede fotoğraf çektirmesi için eylemcilere düzenlenen polis saldırısına tepkiler sürüyor. 

Kanada Başbakanı Justin Trudeau ise protestolar ve Floyd’un ölümü hakkında ‘ne diyeceğini bilmemesiyle’ gündeme geldi.
 
20 SANİYE SONRA CEVAP VEREBİLDİ

Trudeau’ya, Trump’ın tavrıyla ilgili ne düşündüğü ve ‘eğer bu soruya cevap vermek istemezse, bunun nasıl bir mesaj göndereceği’ soruldu. Trudeau’nun bu soruyu yanıtlamadan önce yaklaşık 20 saniye duraklaması dikkati çekti.

"KANADA’DA SİSTEMATİK IRKÇILIK SÜRÜYOR"

Kanada Başbakanı daha sonra, “Hepimiz ABD’de olup bitenleri korku içinde izliyoruz.” diyerek sözlerine başladı. 

“İnsanları bir araya getirmenin zamanıdır. İlerlemelere rağmen adaletsizliğin devam ettiğini öğrenmenin zamanı.” diyen Trudeau, ABD’de yaşananlar hakkında başka bir yorum yapmayarak Kanada’da da sistematik ırkçılığın devam ettiğini belirtti: “Aynı zamanda biz Kanadalılar olarak, zorluklarımız olduğunun farkına varma zamanı.”

Başka bir muhabirin, Trump’ın sözleri ve eylemleri hakkında daha fazla yorum istemesi üzerine ise Trudeau, “Kanada başbakanı olarak görevim Kanadalıları ayağa kaldırmak” dedi.
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