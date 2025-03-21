Samanyolu Haber /Gündem / Sosyal medyaya 'İmamoğlu' operasyonu: Yüzlerce isim takipte, onlarcası gözaltında /21 Mart 2025 11:06

Sosyal medyaya 'İmamoğlu' operasyonu: Yüzlerce isim takipte, onlarcası gözaltında

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasına yönelik sosyal medyada paylaşımda bulunduğu tespit edilen 326 kişiden 54'ünün gözaltına alındığını duyurdu. Öte yandan, protestolara katılan 53 kişiye adli işlem uygulandığı bildirildi.

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasını protesto eden 53 kişiye adli işlem uygulandığını, eylemler sırasında 16 polisin yaralandığını duyrdu. Öte yandan, sosyal medyada paylaşımda bulunan 326 hesap yöneticisinden 54'ü gözaltına alındı.

Cumhuriyet'te yer alan habere göre Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

Bazı sosyal medya hesapları üzerinden;

-“Halkı Kin ve Düşmanlığa Tahrik” ve

-“Suç İşlemeye Tahrik” suçları kapsamında 72’si yurt dışında olmak üzere toplam 326 şüpheli hesap yöneticisi tespit edilmiştir.

Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığımız ve Güvenlik Daire Başkanlığımızın yaptığı koordineli çalışmalar sonucunda 54 şüpheli yakalanmış, diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam etmektedir.

Ayrıca, dün gece düzenlenen gösterilerde 53 şahsa;

-2911 Sayılı Kanuna Muhalefet,

-Kamu Malına Zarar Verme ve

-Görevi Yaptırmamak İçin Direnme suçlarından işlem yapılmıştır.

Bu gösterilerde 16 polisimiz yaralanmıştır. Polislerimize acil şifalar diliyorum.

Kahraman polislerimiz, milletimizin huzuru ve güvenliği için gece gündüz demeden görev başındadır.

Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığımız, kanunların verdiği yetki çerçevesinde suç ve suçlularla mücadelemize kararlılıkla devam etmektedir.
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