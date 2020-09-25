Sosyal Medyaya ‘İsimsizler Hareketi’ operasyonu: Çok sayıda gözaltı

“İsimsizler Hareketi” adı altında paylaşımlarda bulundukları gerekçesiyle aralarında yazar Temel Demirer’in de olduğu çok sayıda kişi gözaltına alındı.







Sosyal medyada “İsimsizler Hareketi” adı altında paylaşımlarda bulundukları belirtilen 20’yi aşkın kişi gözaltına alındı.





Gözaltına alınan isimler arasında yazar Temel Demirer de var.





“Cumhurbaşkanına hakaret” iddiasıyla gözaltına alınan Demirer’in eşi Sibel Özbudun Demirer, Twitter üzerinden yaptığı açıklamada “Temel’in gözaltı nedeni İsimsizler Hareketi hashtag’inde cumhurbaşkanına hakaret” ifadesini kullandı.





Aynı soruşturma kapsamında Taylan Kulaçoğlu’nun kardeşi Özen Kulaçoğlu, gazeteci Hakan Gülseven ve avukat Tamer Doğan’ın da evlerine yapılan baskınla gözaltına alındığı öğrenildi.





Gazeteci Zeynep Kuray’ın da evine baskın düzenlendiği, ancak Kuray’ın evde olmadığından dolayı gözaltına alınamadığı belirtildi.