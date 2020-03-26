Sosyal medyayı ayağa kaldıran polis!

SAMANYOLUHABER- İçişleri Bakanlığı yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgını sebebiyle 65 yaş ve üzerindekilerin sokağa çıkmasını yasaklamıştı.





Yasaktan haberi olmayan yaşlıların içine düştüğü zor durumu gösteren videolardan sonuncusunda bu defa bir polis memuru sahnede.





Sosyal medyada paylaşılan videoda Manisa Otogarı'nda bir polisin, 65 yaş üstü bir adama bağırıp üzerine yürüdüğü görülüyor.





YAŞLI ADAMA AĞIR HAKARET!





Videonun sonunda polis, yaşlı adama, “Sen kimsin lan. Yaşından başından utan. Devletin memuruna... 3 milyarı ye, otur g...nün üstüne!” diyerek hakaret ediyor.





Eşinin yanında ağır hakarete maruz kalan yaşlı adam, "Ben bana bu şekilde bağıran devletin memuruna saygı duymuyorum." dediği duyuluyor.





Yaşlı adamın üzerine yürüyen polis memurunu araya girenler durdururken bu esnada bir bebeğin ağlama sesi duyuluyor.





Görüntüler sosyal medyada infiale sebep olurken çok sayıda kullanıcı Emniyet Müdürlüğü'ne atıf yaparak polis memuru hakkında inceleme başlatılması istendi.



