Sosyal medyayı ayağa kaldırdı

Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) hükûmeti memur ve emekli maaşlarına resmi enflasyonun yarısı oranın da zam yaparken, yandaş A Haber maaşları olduğundan yüksek gösteren tablolar yayınladı.





Memur, öğretmen, polis, hemşire ve emekli maaşlarının yer aldığı tablo sosyal medyada alay konusu oldu.





"MAAŞIMIZI A HABER VERSİN"





Yandaş kanalın haberinde maaşların olduğundan yüksek gösterildiğini belirten bazı sosyal medya kullanıcıları resmi bordrolarını da paylaştı.





Sosyal medya kullanıcıları, “Maaşımızı A Haber versin!” mesajı verdi.





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