Samanyolu Haber /Ekonomi / Sosyal medyayı ayağa kaldırdı /05 Ocak 2021 12:17

Sosyal medyayı ayağa kaldırdı

Adalet ve Kalkınma Partisi'nin (AKP) medya havuzunda yer alan A Haber'in memur ve emekli maaşlarına dair haberi sosyal medyada yerden yere vuruldu.

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Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) hükûmeti memur ve emekli maaşlarına resmi enflasyonun yarısı oranın da zam yaparken, yandaş A Haber maaşları olduğundan yüksek gösteren tablolar yayınladı. 

Memur, öğretmen, polis, hemşire ve emekli maaşlarının yer aldığı tablo sosyal medyada alay konusu oldu.

"MAAŞIMIZI A HABER VERSİN"

Yandaş kanalın haberinde maaşların olduğundan yüksek gösterildiğini belirten bazı sosyal medya kullanıcıları resmi bordrolarını da paylaştı. 

Sosyal medya kullanıcıları, “Maaşımızı A Haber versin!” mesajı verdi.

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