Sosyal medyada 'AKP yandaşı Mustafa Aydın' terörü

TARTIŞTIĞI KİŞİLERİ 'F**CÜ' DİYE SUÇLADI





PATRONUNU ARAYINCA İSTİFA ETMEK ZORUNDA KALDI

ADRESLERİ YAZILARAK HEDEF GÖSTERİLİYOR

Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile çok sayıda fotoğrafı olan Mustafa Aydın, sosyal medya platformlarının sohbet odalarında tartıştığı kişileri tehdit etmeye devam ediyor. Bu kişileri ‘F***’cü' olmakla suçlayan Aydın, bununla da yetinmeyip bu kişilerin işlerinden kovulmaları için çalıştıkları firmaların patronlarını aradı.Gazete Duvar'dan Ferhat Yaşar'ın haberine göre Mustafa Aydın özellikle Clubhouse’daki sohbet odalarında tartıştığı üyelerin telefon bilgilerine ulaşarak, bu kişilere küfürlü mesajlar gönderiyor ve hakaretler ediyor; söz konusu kişilerin kendisinden özür dilemesini ve sosyal medya hesaplarını silmesini istiyor. Aydın, taleplerine yanıt alamayınca, tartıştığı kişilerin iş yerlerini arayarak işlerinden olmasına neden oluyor.Mustafa Aydın, bir sohbet odasında Doğuş Yavuz isimli biriyle tartıştı. Bunun üzerine Aydın, Yavuz’un telefon numarasına ulaştıktan sonra küfrederek tehdit etmeye başladı. Aydın daha sonra Yavuz’un çalıştığı gümrük şirketini arayarak Yavuz’un ‘F***'cü' olduğunu, kendisinden özür dilemesini ve sosyal medya hesaplarının silmesini istedi. Bunu üzerine patronu Doğuş Yavuz'dan, Aydın’dan özür dilemesini, sosyal medya hesaplarını silmesini ve şirkete savunma vermesini istedi. Bunu kabul etmeyen Yavuz, çalıştığı şirketten istifa etti.Öte yandan ‘’ adıyla YouTube’da bir kanal bulunuyor. Mustafa Aydın’a ait olduğu öne sürülen kanalda, Clubhouse’da Aydın ile tartışan kişilerin, isim ve adreslerinin yazılarak hedef gösterildiği iddia edildi.Aydın, tartıştığı kişileri neden tehdit ettiğine dair soru üzerine kendisinin de tehdit edildiğini ileri sürdü, konuyla ilgili suç duyurusunda bulunduğunu açıkladı.Aydın, ‘Clubhouse Terör Kampı’ adıyla açılan kanal için ise "Terör kampı terör örgütü mensuplarına aittir" dedi.Doğuş Yavuz’un çalıştığı gümrük şirketinin sahibi ise siyasetle işi olmadığını, konuyla ilgili konuşmak istemediğini belirtti.