Samanyolu Haber /Gündem / Sosyal medyada 'AKP yandaşı Mustafa Aydın' terörü /28 Eylül 2022 11:33

Sosyal medyada 'AKP yandaşı Mustafa Aydın' terörü

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Bakan Soylu'yla fotoğrafları olan Mustafa Aydın, Clubhouse'da çok sayıda kişiyi tehdit etti. Aydın, tartıştığı kişilerin çalıştığı şirketleri arayarak işlerine son verilmesini istedi.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile çok sayıda fotoğrafı olan Mustafa Aydın, sosyal medya platformlarının sohbet odalarında tartıştığı kişileri tehdit etmeye devam ediyor. Bu kişileri ‘F***’cü' olmakla suçlayan Aydın, bununla da yetinmeyip bu kişilerin işlerinden kovulmaları için çalıştıkları firmaların patronlarını aradı.

TARTIŞTIĞI KİŞİLERİ 'F**CÜ' DİYE SUÇLADI

Gazete Duvar'dan Ferhat Yaşar'ın haberine göre  Mustafa Aydın özellikle Clubhouse’daki sohbet odalarında tartıştığı üyelerin telefon bilgilerine ulaşarak, bu kişilere küfürlü mesajlar gönderiyor ve hakaretler ediyor; söz konusu kişilerin kendisinden özür dilemesini ve sosyal medya hesaplarını silmesini istiyor. Aydın, taleplerine yanıt alamayınca, tartıştığı kişilerin iş yerlerini arayarak işlerinden olmasına neden oluyor.

PATRONUNU ARAYINCA İSTİFA ETMEK ZORUNDA KALDI

Mustafa Aydın, bir sohbet odasında Doğuş Yavuz isimli biriyle tartıştı. Bunun üzerine Aydın, Yavuz’un telefon numarasına ulaştıktan sonra küfrederek tehdit etmeye başladı. Aydın daha sonra Yavuz’un çalıştığı gümrük şirketini arayarak Yavuz’un ‘F***'cü' olduğunu, kendisinden özür dilemesini ve sosyal medya hesaplarının silmesini istedi. Bunu üzerine patronu Doğuş Yavuz'dan, Aydın’dan özür dilemesini, sosyal medya hesaplarını silmesini ve şirkete savunma vermesini istedi. Bunu kabul etmeyen Yavuz, çalıştığı şirketten istifa etti.

ADRESLERİ YAZILARAK HEDEF GÖSTERİLİYOR

Öte yandan ‘Clubhouse Terör Kampı’ adıyla YouTube’da bir kanal bulunuyor. Mustafa Aydın’a ait olduğu öne sürülen kanalda, Clubhouse’da Aydın ile tartışan kişilerin, isim ve adreslerinin yazılarak hedef gösterildiği iddia edildi.

Aydın, tartıştığı kişileri neden tehdit ettiğine dair soru üzerine kendisinin de tehdit edildiğini ileri sürdü, konuyla ilgili suç duyurusunda bulunduğunu açıkladı.

Aydın, ‘Clubhouse Terör Kampı’ adıyla açılan kanal için ise "Terör kampı terör örgütü mensuplarına aittir" dedi.

Doğuş Yavuz’un çalıştığı gümrük şirketinin sahibi ise siyasetle işi olmadığını, konuyla ilgili konuşmak istemediğini belirtti.
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