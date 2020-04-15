Sosyal mesafe ve maske daha ne kadar devam edecek?

Dünya genelinde Corona virüsü salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 120 bini geçti. Devletler vatandaşlarına salgının yayılmaması için bir çok tedbir alıyor. Ancak tüm dünyada en çok baş vurulan metod vatandaşlar arasında sosyal mesafenin korunması ve maske takılması. Bir çok uzmana göre 1.5 metre olan bu mesafeyi korumak için bir çok kişi çaba sarf ediyor.







ABD'li Bilim İnsanı Scott Rivkees başta ABD olmak üzere dünya genelinde insanların en az bir yıl daha bu mesafeye dikkat edeceğine ve bir çok yerde maske ile dolaşma zorunda kalacağını söyledi





Halk Sağlığı Uzmanı Rivkees " Aşı bulunacağı süre şimdilik belirsiz bu süre zarfında yeni normalimiz bu olacak ve korumamız gerekiyor," dedi.

Sözlerini açıklaması istendiğinde Rivkees, “Çevrede COVID'ye sahip olacağımız sürece ve bu zor bir virüs olduğu için, bu önlemleri uygulamak zorundayız, böylece hepimiz korunuyoruz.”





SOSYAL MESAFE DE TARTIŞMALI





Bazı bilim insanları 1.5 olarak ifade edilen sosyal mesafeye de itiraz ediyor Rusya Sağlık Bakanlığı epidemiyoloji uzmanı Nikolay Briko, yeni tip koronavirüsün sanılanın aksine 1,5 metreden değil 4 metre mesafeden bile insandan insana bulaşabildiğini söyledi.





Rus devlet televizyonu Rossiya 24'e konuşan epidemiyoloji uzmanı Nikolay Briko, Kovid-19'la ilgili baştan beri 1,5 metre olarak bilinen bulaşma mesafesi ile ilgili verileri güncelleyerek, koronavirüsün 4 metre mesafeden insandan insana bulaşabildiğini ifade etti.





VİRÜS HAVADA 3 SAATE KADAR KALABİLİYOR





Bu verilerin ABD Hastalıkları Kontrol ve Önleme Merkezi'nin (CDC) yeni araştırmasıyla teyit edildiğini söyleyen Briko, virüsün 30 dakika ila 3 saat arasında havada kalabildiğini, nesnelerin yüzeyinde ise birkaç gün varlığını sürdürdüğünü vurguladı. Rus uzman, böylelikle bulaşmanın sadece havadan damlacıklar yoluyla değil, aynı zamanda temasla da gerçekleşebileceğinin altını çizdi.