Sosyal Soykırım Sergisi, 21 Aralık’ta Seattle’da!

























Sergi, 22 Aralık'ta San Francisco'da, 26 Aralık'ta ise San Diego'da ziyaretçileriyle buluşarak susturulmuş milyonlarca insanın sesi olmaya devam edecek.





Öteki Çocuklar belgeselinin de gösterileceği bu anlamlı etkinlik için yüzlerce kişi görev aldı.Sosyal Soykırım Sergisi’nde ilk kez sergilenecek onlarca hatıradan birkaçı şu şekilde:Kırgızistan’da yıllarca eğitimci olarak hizmet veren Orhan İnandı, 2021’de kaçırılarak Türkiye’ye götürüldü ve ağır işkencelere maruz kaldı. Sergide, İnandı’nın işkence sonrası kullandığı tıbbi kol askısı ve cezaevinde yazdığı mektup, bir eğitimcinin direnişini simgeliyor.2016 yılından bu yana cezaevinde olan kursiyer teğmen Ahmet Bey, ailesine ve özellikle yeğenlerine duyduğu sevgiyi yazdığı hikayeler ve hazırladığı el emeği hediyelerle göstermeye çalışıyor. Sergide yer alan cezaevinden gönderdiği radyo, özgürlüğü hissetmenin sembolü olarak dikkat çekiyor.Hizmet Hareketi’ne yönelik baskılar nedeniyle ailesiyle Türkiye’den göç etmek zorunda kalan Şuayip Özdoğan, Yunanistan’a geçişi sırasında yaptığı insani bir jestle hatırlanıyor. Almanya’da hayatını kaybeden Özdoğan’ın gözlüğü, yaşadığı zorlukların ve insanlık onurunun sessiz tanığı olarak sergide yer alıyor.Hizmet Hareketi gönüllüsü olduğu gerekçesiyle tutuklanan ve cezaevinde 21 ay geçiren özel harekât polisi Habip Akbaş, tahliyesinden kısa süre sonra şüpheli bir trafik kazasında hayatını kaybetti. Sergide, Akbaş’ın görevdeyken kullandığı kamuflaj kıyafetleri, onun adalet mücadelesine ve trajik sonuna tanıklık ediyor.