Samanyolu Haber /Dünya / Sosyal Soykırım Sergisi, 21 Aralık’ta Seattle’da! /19 Aralık 2024 22:36

Sosyal Soykırım Sergisi, 21 Aralık’ta Seattle’da!

Bugüne kadar 15 farklı şehirde düzenlenen ve 140 kişiye ait 400’ün üzerinde hatırayı barındıran sergi, 26. programıyla ziyaretçileriyle buluşuyor.

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Öteki Çocuklar belgeselinin de gösterileceği bu anlamlı etkinlik için  yüzlerce kişi görev aldı.

Sosyal Soykırım Sergisi’nde ilk kez sergilenecek onlarca hatıradan birkaçı şu şekilde:



Orhan İnandı’nın Tıbbi Kol Askısı
Kırgızistan’da yıllarca eğitimci olarak hizmet veren Orhan İnandı, 2021’de kaçırılarak Türkiye’ye götürüldü ve ağır işkencelere maruz kaldı. Sergide, İnandı’nın işkence sonrası kullandığı tıbbi kol askısı ve cezaevinde yazdığı mektup, bir eğitimcinin direnişini simgeliyor.

Ahmet Bey’in Radyosu
2016 yılından bu yana cezaevinde olan kursiyer teğmen Ahmet Bey, ailesine ve özellikle yeğenlerine duyduğu sevgiyi yazdığı hikayeler ve hazırladığı el emeği hediyelerle göstermeye çalışıyor. Sergide yer alan cezaevinden gönderdiği radyo, özgürlüğü hissetmenin sembolü olarak dikkat çekiyor.



Şuayip Bey’in Gözlüğü
Hizmet Hareketi’ne yönelik baskılar nedeniyle ailesiyle Türkiye’den göç etmek zorunda kalan Şuayip Özdoğan, Yunanistan’a geçişi sırasında yaptığı insani bir jestle hatırlanıyor. Almanya’da hayatını kaybeden Özdoğan’ın gözlüğü, yaşadığı zorlukların ve insanlık onurunun sessiz tanığı olarak sergide yer alıyor.

Habip Akbaş’ın Kamuflaj Kıyafeti
Hizmet Hareketi gönüllüsü olduğu gerekçesiyle tutuklanan ve cezaevinde 21 ay geçiren özel harekât polisi Habip Akbaş, tahliyesinden kısa süre sonra şüpheli bir trafik kazasında hayatını kaybetti. Sergide, Akbaş’ın görevdeyken kullandığı kamuflaj kıyafetleri, onun adalet mücadelesine ve trajik sonuna tanıklık ediyor.

Sergi, 22 Aralık'ta San Francisco'da, 26 Aralık'ta ise San Diego'da ziyaretçileriyle buluşarak susturulmuş milyonlarca insanın sesi olmaya devam edecek.


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