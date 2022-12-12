Samanyolu Haber /Politika / Sosyal soykırım son hızıyla sürüyor: Baba KHK’lı denildi, evladına burs verilmedi /12 Aralık 2022 13:10

Sosyal soykırım son hızıyla sürüyor: Baba KHK’lı denildi, evladına burs verilmedi

15 Temmuz darbe girişimi arkasında büyük bir enkaz bıraktı. Yüz binlerce kişi bir anda “terör örgütü üyesi” ilan edildi. Yaklaşık 150 bin kamu çalışanı 20 Temmuz’da ilan edilen OHAL’de Kanun Hükmünde Kararnamelerle (KHK) idari ve adli işleme tabi tutulmadan ihraç edildi.

SHABER3.COM

TR724'ten Oğuz Ayzr'ın özel haberine göre, KHK ile işten atıldıklarından dolayı, özel şirketlerde çalışmalarına bile izin verilmedi. Cadı avı sadece KHK’lılarla sınırlı kalmadı. Bu kişilerin çocukları da yaşanan insanlık dışı uygulamadan nasibini aldı. Bunun son örneği Ankara’da yaşandı. Trabzon doğumlu olan bir üniversite öğrencisi Çaykara Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı’na burs için başvurdu. Ancak yapılan incelemelerde öğrencinin babasının KHK ile işten atıldığı tespit edildi. Bu gerekçeden dolayı gence burs verilmeyeceği açıklandı.

ÇOCUĞA DA KHK’LI MUAMELESİ

Trabzon’un Çaykara ilçesi nüfusuna kayıtlı M.A. geçtiğimiz Eylül ayında Hacettepe Üniversitesi’ne kayıt yaptırdı. Kayıt işlemlerinin hemen ardından maddi imkanları yetersiz olduğundan Ankara’da burs veren onlarca vakfın kapısını çaldı. Bu kapsamda aynı memleketlisi olan bir arkadaşı M.A.’ya Çaykara Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı’na burs başvurusunda bulunması yönünde tavsiyede bulundu. Vakfın Çaykara nüfusuna kayıtlı her öğrenciye burs verdiğini aktardı. Hacettepeli genç de, vakfın Ankara’da bulunan şubesine giderek direk burs başvurusunda bulundu. Vakıf görevlileri üniversite öğrencisi M.A’ya bir form vererek ayrıntılı olarak doldurmasını söyledi. Öğrenci de gerekli belgeleri doldurduktan sonra teslim edip vakıf merkezinden ayrıldı.

Başvurunun üzerinden bir hafta geçmeden M.A’nın telefonu çaldı. Vakıf merkezinden aradığını belirten bir görevli babasıyla ilgili birkaç soru sordu. Babasının mesleğini ve halen nerede çalıştığı yönünde sorular yöneltti. M.A’da babasının KHK ile mesleğinden atıldığını halen düzenli bir işinin olmadığını söyledi. Bunun üzerine görevli teşekkür ederek telefonu kapattı. Kararın en genç bir hafta içerisinde açıklanacağını söylemeyi de ihmal etmedi.

Hacettepeli öğrenci bir hafta sonra vakfı yeniden arayarak burs başvurusuyla ilgili bilgi almak istedi. Vakıf görevlisi, öğrencinin kimlik numarasını isteyerek burs sorgulaması yaptı. Birkaç saniye geçmeden öğrenciye burs başvurusunun olumsuz neticelendiği söylendi. Gerekçe olarak da yapılan incelemelerde babasının KHK ile meslekten uzaklaştırılması gösterildi. Babasının meslekten ihracı sonrası aile olarak büyük bir yıkım yaşayan üniversite öğrencisi M.A. 6 yıl sonra ikinci bir yıkım daha yaşadı.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Sosyal soykırım son hızıyla sürüyor: Baba KHK’lı... Sonraki Haber >>

CHP'li Yunus Emre konuştu, AKPiler çıldırdı

CHP'li Yunus Emre konuştu, AKPiler çıldırdı

Bakan Nebati, EYT'lilerle dalga geçti

Bakan Nebati, EYT'lilerle dalga geçti

'Son kez adayım' diyen Erdoğan, aynı açıklamayı 2009'da da yapmış

'Son kez adayım' diyen Erdoğan, aynı açıklamayı 2009'da da yapmış

Aya giden Orion kapsülü evine döndü

Aya giden Orion kapsülü evine döndü

Eski AKP'li Özdalga Türkiye'nin çöküşün sebeplerini bir bir sıraladı

Eski AKP'li Özdalga Türkiye'nin çöküşün sebeplerini bir bir sıraladı

[Harun Tokak] Önden Giden Atlılar

[Harun Tokak] Önden Giden Atlılar

Öztürk Yılmaz'ın bıçaklanmadan önceki sözleri ortaya çıktı: "Sen beni iyi bilirsin Erdoğan!"

Öztürk Yılmaz'ın bıçaklanmadan önceki sözleri ortaya çıktı:

Meclisi karıştırdı

Meclisi karıştırdı

Portekiz maçında Ali Koç tribünde

Portekiz maçında Ali Koç tribünde

Engin Altay'dan Süleyman Soylu'ya

Engin Altay'dan Süleyman Soylu'ya
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
13:20:43