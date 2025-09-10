Sosyal yardım alan sığınmacılarda Türkler ilk sırada

Almanya'da devletten sosyal yardım alan sığınmacıların sayısında 2024 yılında bir önceki seneye kıyasla yüzde 10 düşüş kaydedildi.





Federal İstatistik Dairesi'nin verilerine göre, geçen yıl Almanya'da düzenli olarak sosyal yardım alan sığınmacıların sayısı 52 bin 700 azalarak, 461 bin olarak belirlendi.





Bu sosyal yardımlar, Almanya'da ikamet eden ve gereken şartları sağlayan yabancılara veriliyor. İltica başvurusunda bulunanlara, temel ihtiyaçların karşılanmasına yönelik düzenli yardımların yanı sıra hastalık, hamilelik ve doğum gibi durumlarda özel yardımlar da sağlanıyor. 2024 yılında özel yardım alanların sayısı 252 bin 300 oldu.





Federal İstatistik Dairesi'nin verilerine göre 2024 yılı sonu itibarıyla düzenli olarak sosyal yardım alan sığınmacıların yüzde 64'ünü erkekler oluşturuyor. Yüzde 29'u ise 18 yaş altında.





Sosyal yardım alanların yüzde 15'i Türkiye'den geliyor





Düzenli sosyal yardım alan sığınmacıların geldikleri ülkelere bakıldığında ise Türkiye ilk sırada yer alıyor. Buna göre, sosyal yardım ile geçinen iltica başvurusunda bulunan kişilerin yüzde 15'i Türkiye'den geliyor. Bunu yüzde 14 ile Suriye ve yüzde 11 ile Afganistan'dan gelenler izliyor.





2023 yılında ise sosyal yardım alan sığınmacılar arasında ilk sırayı Suriyeliler oluşturuyordu.





Ukraynalılara 6,3 milyar euro ödendi





2024 yılında devletten yardım alanların yüzde 5'i yani yaklaşık 25 bin 200'ü ise Ukrayna'dan geldi. 2022 yılında Rusya'nın Ukrayna'yı işgale başlaması sonrasında Almanya'ya gelen Ukraynalılar, sığınmacı statüsünde bulunmuyor. Ukraynalılar özel bir düzenleme ile sosyal yardım hakkından yararlanıyor.





Savaştan kaçarak Almanya'ya gelen Ukraynalı bir kadın ve çocuk arkadan görülüyor. Ukraynalı kadın ve çocuk, diğer yabancılarla birlikte Yabancılar Dairesi önünde bekliyor. Savaştan kaçarak Almanya'ya gelen Ukraynalı bir kadın ve çocuk arkadan görülüyor. Ukraynalı kadın ve çocuk, diğer yabancılarla birlikte Yabancılar Dairesi önünde bekliyor.

2022 yılında savaştan kaçarak Almanya'ya gelen UkraynalılarFotoğraf: Vorname Nachname/picture alliance

Bu düzenleme, iş buldukları takdirde Ukraynalılara Almanya'da çalışma imkanı sağladı. Geçimlerini sağlayacak bir iş bulamayanlara ise Alman vatandaşlarının da yararlandığı sosyal yardım ödeneği olan Vatandaşlık Parası verildi. Ancak Başbakan Friedrich Merz liderliğindeki koalisyon hükümeti 1 Nisan 2025 tarihinden sonra Almanya'ya gelen Ukraynalılara Vatandaşlık Parası yerine sığınmacıların aldığı daha düşük miktardaki sosyal yardımın verilmesini planlıyor. Almanya'da halen 200 bini çocuk olmak üzere yaklaşık 700 bin Ukraynalının Vatandaşlık Parası alma hakkı bulunuyor. Almanya'da 2024 yılında Ukraynalılara toplam 6,3 milyar euro ödeme yapıldı.





Avrupa Birliği'ne iltica başvuruları düştü





Avrupa Birliği (AB) ülkeleri ile karşılaştırıldığı zaman Almanya artık en çok iltica başvurusunun yapıldığı ülke değil. Avrupa Birliği Sığınma Ajansı'nın (EUAA) verilerine göre, 2025 yılının ilk yarısında Almanya'da sadece 70 bin iltica başvurusu yapıldı. Buna göre, 78 bin sığınmacının başvurduğu Fransa ve 77 bin iltica başvurusunun kayıtlara geçtiği İspanya'nın ardından Almanya üçüncü sırada yer aldı.





EUAA, Avrupa Birliği genelinde Haziran ayının sonuna kadar yaklaşık 400 bin iltica başvurusunun yapıldığını, bunun 2024 yılının ilk altı ayına kıyasla yüzde 23 daha az olduğunu bildirdi. Malta merkezli EUAA, bu düşüşte Suriye'de Beşar Esad rejiminin çökmesinin etkili olduğunu belirtiyor.