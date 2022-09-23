Sosyalist Cumhuriyet Partisi Genel Sekreteri Kamil Dede hayatını kaybetti

Dede’nin vefatının ardından partisinden yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:



“Kamil Dede arkadaşımız, 1960’ların başlarında İzmit Gölcük’te tersane işçisi babasının yöneticisi olduğu Türkiye İşçi Partisi saflarında mücadeleye başladı. 1968 gençlik hareketinin unutulmaz önderlerindendi. Kamil Dede, Türkiye’nin bağımsızlığı, milletimizin kurtuluşu ve emekçi halkımızın iktidar olması için 60 yılı bulan mücadele hayatı içinde hep örgütlü oldu, hep Partili oldu. Mahir Çayan ile birlikte THKP-C’nin önder kadrosu içinde yer alan arkadaşımız, 12 Mart döneminin hapishane koşullarında Türkiye sosyalistlerinin birliği yolunda önemli sorumluluklar üstlendi. 1978 yılında arkadaşları ile birlikte Türkiye İşçi Köylü Partisi saflarına katıldı."