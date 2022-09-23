Samanyolu Haber /Politika / Sosyalist Cumhuriyet Partisi Genel Sekreteri Kamil Dede hayatını kaybetti /23 Eylül 2022 10:23

Sosyalist Cumhuriyet Partisi Genel Sekreteri Kamil Dede hayatını kaybetti

68 Gençlik Hareketi'nin önderlerinden, Sosyalist Cumhuriyet Partisi Genel Sekreteri Kamil Dede, dün gece kaldırıldığı Ankara Şehir Hastanesi'nde bugün sabaha karşı hayatını kaybetti.

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Dede’nin vefatının ardından partisinden yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:

“Kamil Dede arkadaşımız, 1960’ların başlarında İzmit Gölcük’te tersane işçisi babasının yöneticisi olduğu Türkiye İşçi Partisi saflarında mücadeleye başladı. 1968 gençlik hareketinin unutulmaz önderlerindendi. Kamil Dede, Türkiye’nin bağımsızlığı, milletimizin kurtuluşu ve emekçi halkımızın iktidar olması için 60 yılı bulan mücadele hayatı içinde hep örgütlü oldu, hep Partili oldu. Mahir Çayan ile birlikte THKP-C’nin önder kadrosu içinde yer alan arkadaşımız, 12 Mart döneminin hapishane koşullarında Türkiye sosyalistlerinin birliği yolunda önemli sorumluluklar üstlendi. 1978 yılında arkadaşları ile birlikte Türkiye İşçi Köylü Partisi saflarına katıldı."
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