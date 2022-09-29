Samanyolu Haber /Spor / Şota'tan yeni Hull City açıklaması /29 Eylül 2022 19:33

Şota'tan yeni Hull City açıklaması

Acun Ilıcalı'nın patronu olduğu Hull City'nin teknik direktörü Şota Arvaledze'den yeni bir açıklama geldiği belirtildi.

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Cumhuriyet'te yer alan habere göre kötü gidişi süren ve Championchip'te dibe yaklaşan Hull City'de teknik direktör Şota Arvaledze hedef alındı. Luton maçı öncesi basın toplantısı düzenleyen Şota, Hull City Başkanı Acun Ilıcalı ile ilgili soruya da yanıt verdi.

Son 4 maçından yenilgiyle ayrılan Hull City Teknik Direktörü Şota, Acun Ilıcalı ile yaptığı görüşme hakkında şunları söyledi: "Her zaman yaptığımız görüşmeyi yaptık. Ne yapabilirim veya ne düşünüyorum konusunda görüştük. Konu geçmişle ilgili değildi. Kimse geçmişle ilgili düşünceleri dinlemek istemiyor" dedi.

"MEDYA BURAYA BİRİSİNİ GETİRME KONUSUNDA MEŞGUL"

"Medya, buraya birisini getirme konusunda meşgul" diyen Hull City Teknik Direktörü, 3-0 kaybedilen Sweansea karşılaşmasının üzüntüsünü yaşadığını söyledi. Şota, "Üzgün olmamanız için deli olmanız gerekirdi. Bunun sizi etkilememesi mümkün değil. Bunlar beni de etkiledi. Herkesi etkilemiştir" dedi.
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