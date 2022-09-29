Şota'tan yeni Hull City açıklaması

"MEDYA BURAYA BİRİSİNİ GETİRME KONUSUNDA MEŞGUL"





kötü gidişi süren ve Championchip'te dibe yaklaşan Hull City'de teknik direktör Şota Arvaledze hedef alındı. Luton maçı öncesi basın toplantısı düzenleyen Şota, Hull City Başkanı Acun Ilıcalı ile ilgili soruya da yanıt verdi.Son 4 maçından yenilgiyle ayrılan Hull City Teknik Direktörü Şota, Acun Ilıcalı ile yaptığı görüşme hakkında şunları söyledi: "Her zaman yaptığımız görüşmeyi yaptık. Ne yapabilirim veya ne düşünüyorum konusunda görüştük. Konu geçmişle ilgili değildi. Kimse geçmişle ilgili düşünceleri dinlemek istemiyor" dedi."Medya, buraya birisini getirme konusunda meşgul" diyen Hull City Teknik Direktörü, 3-0 kaybedilen Sweansea karşılaşmasının üzüntüsünü yaşadığını söyledi. Şota, "Üzgün olmamanız için deli olmanız gerekirdi. Bunun sizi etkilememesi mümkün değil. Bunlar beni de etkiledi. Herkesi etkilemiştir" dedi.