Samanyolu Haber /Gündem / Şov için kullanılan Ambulans uçaklar da Katarlıların çıktı /28 Nisan 2020 12:54

Şov için kullanılan Ambulans uçaklar da Katarlıların çıktı

Sağlık Bakanlığı'nın koronavirüs tedavisi için İsveç'te yaşayan bir yurttaşı ambulans uçakla Türkiye'ye getirmesinin ardından ambulans uçakların Katarlı bir iş insanının ortağı olduğu şirketten kiralandığı açığa çıktı.

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Kamu İhale Kurumu’na bağlı Elektronik Kamu Alımları Platformu’nda yer alan bilgilere göre de Sağlık Bakanlığı ambulans uçakları ihaleyle kiralıyor ve ihaleleri kazanan şirketlere de milyonlarca liralık ödeme yapıyor. Sağlık Bakanlığı’na bağlı Acil Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü, 6 Aralık 2017 tarihinde dört yıllığına (bin 460 gün süreli) iki adet ve en az iki hasta kapasiteli ambulans uçağın kiralanması için ihale yaptı. İhaleyi 126 milyon 914 bin TL teklif veren Red Star Havacılık Hizmetleri Anonim Şirketi kazandı ve şirketle 19 Şubat 2018 tarihinde dört yıllığına sözleşme imzalandı.


ŞİRKETTE KATAR ORTAKLIĞI
Birgün Gazetesinin haberine göre Red Star Havacılık Hizmetleri Anonim Şirketi’nin yüzde 49’luk ve en büyük hissesi ise Katar merkezli Gulf Helikopters Şirketi’ne ait. Şirketin yüzde 46’lık hissesi Celal Emre Dursun’a ve yüzde beşlik hissesi ise Fatih Yalçın’a ait.

Ticari Sicil Gazetesi’nde yer alan bilgilere göre Katar merkezli Gulf Helikopters Şirketi, Red Star Havacılık Hizmetleri Anonim Şirketi’nin yüzde 49’luk hissesini 2014 yılında 980 bin TL’ye satın aldı. Gulf Helicopters Şirketi, Katar petrollerinde yüzde 30 hisseye sahipken Katar Merkez Bankası ve bazı devlet fonlarında hisseleri de bulunuyor.

Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü’nün (DHMİ) verilerine göre İsveç’teki koronavirüs hastası yurttaşın Türkiye'ye getirildiği “TC- RSC” tescilli uçak da Red Star Havacılık Hizmetleri Anonim Şirketi’nden kiralanan uçaklardan biri.
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