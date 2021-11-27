Samanyolu Haber /Gündem / Şov yapmak isteyen Savcı Sayan bakın nasıl rezil oldu? /27 Kasım 2021 12:59

Şov yapmak isteyen Savcı Sayan bakın nasıl rezil oldu?

Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, ekmek fiyatlarını 1,40 TL'ye düşürdüklerini duyurarak, "En ucuz ekmeği satıyoruz" dedi ve İBB'ye "Siz de ekmek fiyatını düşürün" çağrısında bulundu. Sayan, İBB'nin 1,25 TL'den ekmek sattığını unutunca gündem oldu.

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Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ‘Ekonomik kurtuluş savaşı’ diye tanımladığı süreçte Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan’dan dikkat çeken bir hamle geldi. Sayan, ekmeğin fiyatını düşürdüklerini açıkladı. Sosyal medyadan yayınladığı videoyla Sayan, en ucuz ekmeği Ağrı'ya getirdiğini öne sürerek, 210 gram ekmek fiyatının 1,40 TL'ye çekildiğini duyurdu. Konuyla ilgili açıklamasında Savcı Sayan, İBB'nin bunu örnek alması gerektiğini söyledi. Ancak İBB’nin 1,25 TL'ye ekmek sattığını unutan Sayan, sosyal medyanın diline düştü.
“AĞRI’YI ÖRNEK ALIN”

Kamera karşısına geçerek açıklamada bulunan Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, İBB'ye seslenerek şöyle konuştu:

“İstanbul'da belediye başkanı da inşallah Ağrı'yı örnek alır. Ekmeği daha da aşağı indirmek için çaba sarf eder. Milleti korkutmak, tedirginlik yaratmak için 4-5 liralık fiyatlardan bahsetmez. İstanbul Halk Ekmek eğer bizim maliyetlerimizde üretemiyorsa, biz ekmek üretip oraya gönderelim diyeceğiz ama ayıp olacak. Biz Ağrılı kardeşlerimizle 1,4 TL'den ekmek satışına devam edeceğiz. Herkese afiyet olsun. Ekmek bizim için kutsaldır”

“BİZİ SURİYE, IRAK, LİBYA GİBİ YAPMAK İSTİYORLAR”

Ekmek üretiminin yapıldığı yerde incelemelerde bulunan Sayan, “Düşmanlar boşu boşuna sevinmesin. Türkiye'nin ekmeği de var, stoğu da var, unu da var…Yeter ki dışarıdan etkilenip algı yapmasınlar…Bizi Suriye gibi, Irak gibi, Lübnan, Libya gibi yapmak istiyorlar. Bunlara müsaade etmeyeceğiz” diye konuştu.



İBB'DEN YANIT GELDİ

İBB Sözcüsü Murat Ongun ise Savcı Sayan'a cevaben açıklamasında, “Ağrı'ya Halk Ekmek gönderelim de belediye zarar etmesin. Bu hesapla Ağrı batar” ifadelerini kullandı.


İBB EKMEĞE ZAM YAPMADI, 1,25 LİRADAN SATILIYOR

İBB Halk Ekmek A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanvekili Özgen Nama, son 3 ayda buğday fiyatlarının yüzde 25 artmasına, elektrik, doğalgaz gibi girdi maliyetlerin olağanüstü artmasına rağmen ekmeğe zam yapmadıklarını belirtmişti. Nama, “Bu artışlara rağmen bu çetin kış koşullarında İstanbullu yurttaşlarımıza Halk Ekmek 1,25 liradan satılmaya devam edecek” açıklamasında bulunmuştu.
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