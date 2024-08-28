Samanyolu Haber /Dünya / Sovyetlerin silah rezervleri Rusya’yı savaşta dinamik tuttu /28 Ağustos 2024 11:31

Sovyetlerin silah rezervleri Rusya’yı savaşta dinamik tuttu

Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitry Medvedev, Sovyet dönemi rezervlerinin hala kullanılmakta olduğunu ve bu rezervler olmasaydı durumun çok farklı olacağını ifade etti.

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Medvedev, Ukrayna’daki askeri operasyonların aktif kısmının tamamlanmasının ardından, Rusya’nın Sovyetler Birliği dönemine benzer şekilde büyük miktarda silah üretmeyi hedeflediğini açıkladı.

Medvedev, Sovyetler Birliği döneminden kalan silah rezervlerinin mevcut savaş durumunda Rusya için kritik bir rol oynadığını vurguladı. Bu rezervler sayesinde Rusya’nın silah tedarikinde sıkıntı yaşamadığını belirtti. “Hala bu rezervleri kullanıyoruz. O olmasaydı, durum çok daha farklı olabilirdi,” dedi.

“Ukrayna’daki çatışmaların aktif kısmının yakında sona ermesini umuyorum”

Medvedev, Ukrayna’daki çatışmaların aktif kısmının yakında sona ermesini umduğunu ifade etti ve Rusya’nın kendi kendine yeterli bir şekilde silah üretebildiğini belirtti. “Tüm dünya Ukrayna’ya silah sağlıyor, biz ise kendi kendimize yeterliyiz,” diye ekledi.
Medvedev, mevcut silah tedariki durumunun mükemmel olmadığını kabul etse de, genel olarak iyi olduğunu söyledi.

2022 yılında askeri operasyonların başlamasıyla birlikte, belirli silah ve teçhizat üretiminde ciddi bir azalma yaşandığını belirten Medvedev, bu durumun endişe yarattığını ifade etti. Ancak şimdi, Rusya’nın savunma sanayisinin yeniden canlandığını ve silah üretiminin önemli ölçüde arttığını söyledi.
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