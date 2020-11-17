Soya fasulyesinde 6 yılın rekoru

Güney Amerika’da kurak hava yüzünden üretimin azalması ve Çin’de talep patlaması bir araya gelince soya fasulyesinin fiyatı 2014 yılından bu yana en yüksek seviyeye ulaştı. Soya fasulyesi, mısır ve buğday artan bir ivmeyle üçüncü gününde de yükselmiş oldu.







Mısır bu yılın ortalarından bu yana en yüksek seviyesinde işlem görürken soya fasulyesi haziran ayından beri yüzde 30 yükseliş kaydetti.





GÜNEY AMERİKA'DA KURAKLIK MAHSULÜ VURDU





Brezilya ve Arjantin’de az yağmur yağmasından dolayı mahsuller daha yeni ekildi ya da henüz gelişme safhasında. Brezilya ise dünyanın en büyük soya fasulyesi üreticisi konumunda.





Bloomberg HT ile yorumlarını paylaşan Rabobank Kıdemli Tarım Analisti Michael Magdovitz, “Soya fasulyesi piyasalarında yükseliş ABD piyasalarındaki düşük arz ile birlikte desteklendi.” dedi.





Amerika'da yıl sonu stoklarının son yedi yılın en düşük seviyesinde olduğunu belirten Magdovitz, “Piyasalar kurak havaların diğer büyük üreticileri de etkileyebileceği konusunda endişeli.” ifadelerini kullandı.