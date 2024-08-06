Samanyolu Haber /Gündem / 'Soyadı Düzenlemesi yeni yasama dönemine ertelendi' /06 Ağustos 2024 08:29

'Soyadı Düzenlemesi yeni yasama dönemine ertelendi'

Soyadı düzenlemesi tepkilere yol açtı. 9. yargı paketinin değerlendirilmesi yeni yasama dönemine ertelendi. Eşitlik İçin Kadın Platformu (EŞİK), “Soyadı tartışması bitmedi, ertelendi” açıklamasında bulundu.

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Kamuoyunda “9. yargı paketi” olarak bilinen bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına dair kanun teklifinde yer alan kadının soyadı düzenlemesinin tepkilere yol açmasının ardından, düzenlemenin yeniden değerlendirileceği belirtildi.

9. Yargı paketinin değerlendirilmesi 1 Ekim’de başlayacak yeni yasama dönemine ertelenirken Eşitlik İçin Kadın Platformu (EŞİK), “Soyadı tartışması bitmedi, ertelendi” açıklamasında bulundu.

Cumhuriyet'ten Rengin Temoçin'in haberine göre, EŞİK gönüllüsü Pelin Akmoren, “Türkiye Cumhuriyeti’nin ikinci yüzyılına Anayasa Mahkemesi iptal kararlarının uygulasın diye çaba sarf etmek zulümdür. Anayasanın 124. maddesine göre yasalara aykırı yönetmelik olamaz. Yasa yoksa yönetmelik yok hükmündedir” dedi.
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