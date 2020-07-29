Samanyolu Haber /Dünya / Soyadını değiştirdi, 1,7 milyar dolar bağışladı /29 Temmuz 2020 13:46

Soyadını değiştirdi, 1,7 milyar dolar bağışladı

Yazar MacKenzie Scott, Amazon'un kurucusu Jeff Bezos'tan boşandıktan sonra yardım kuruluşlarına 1,7 milyar dolar bağışladı.

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Yazar MacKenzie Scott, kuruluş amaçları siyahî öğrencilere öncelik vermek olan yüksek öğrenim kurumlarına, iklim değişimi gruplarına ve sağlık kuruluşlarına toplam 1,7 milyar dolar bağışladı.

Amazon'un kurucusu Jeff Bezos'un eski eşi bağışlarını Twitter hesabında paylaştı ve soyadını Scott olarak değiştirdiğini belirtti. Scott ile Bezos geçen sene boşanmıştı.

Forbes dergisine göre Scott, 62 milyar dolardan (431 milyar TL) fazla servetiyle dünyanın en zengin ikinci kadını.

Roman yazarı Scott, Bezos ile Amazon'u kurmadan bir yıl önce (4 Eylül 1993) evlenmişti. Şirketin ilk çalışanlarından biri de Scott'tu. Boşandığında şirketin hisselerinin yüzde 4'ü Scott'a geçti.

SCOTT: KALP KIRIKLIĞI VE KORKU İLE TAKİP ETTİM

Jeff Bezos ile boşanacağı duyurduktan kısa bir süre sonra Scott, milyarder yatırımcı Warren Buffett ile Microsoft'un eski patronu Bill Gates ile eşi Melinda'nın kurduğu "Giving Pledge" isimli vakıf ile anlaşmıştı. 

Vakıf, varlıklı kişilerin servetlerinin çoğunu yardım kuruluşlarına bağışlamaları için kampanya yürütüyor.

Scott, Koronavirüs salgını sebebiyle 2020'nin ilk yarısını kalp kırıklığı ve korku ile takip ettiğini söyledi. 

Scott, 580 bin dolardan fazla bir miktarı ırk adaleti için mücadele eden kuruluşlara ve yaklaşık 400 bin dolar da ekonomik hareketliliği ilerletmek için çalışan gruplara bağışladı. 

Scott'un yardım yaptığı diğer kuruluşlar cinsiyet eşitliği için mücadele eden gruplardan oluşuyor.

JEFF BEZOS "CİMRİ" DİYE NİTELENDİRİLİYORDU

Dünyanın en zengin erkeği olan Bezos, kişisel servetini yardım kuruluşlarına bağışlamamakla eleştiriliyordu.

Bezos, 2018 yılında 2 milyar dolarla bir yardım vakfı kurdu bu yıl da iklim değişikliğiyle mücadeleye 10 milyar dolar bağışladı.

Scott'un aksine Bezos, "Giving Pledge" isimli vakıfla anlaşma imzalamadı. Vakfın diğer imzacıları arasında Facebook'un kurucusu Mark Zuckerberg, eşi Priscilla Chan, Elon Musk ve eBay kurucusu Pierre Omidyar ile eşi Pam de bulunuyor.
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