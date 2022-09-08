Soyadını değiştirdi yüzlerce iş teklifi geldi

Yazar Le Clerc'in bu açıklaması Fransa'da sosyal medyada bu konudaki tartışmaları yeniden alevlendirdi.









“Fransa’da 10 Müslümandan dördü ırkçı muameleye maruz kalmaktan şikayetçi”

Avrupa'da en fazla Müslüman Fransa'da yaşıyor

France Inter radyosuna konuk olan Xavier Le Clerc, yeni çıkan üçüncü kitabını tanıttı. Kitabında çocukluğu İkinci Dünya Savaşı’na, gençlik yılları ise Cezayir Savaşı’na denk gelen babasının yaşadığı zorlukları anlatıyor.9 çocuklu bir ailede büyüyen Le Clerc, ailesinden zamanla kopmuş.Sorbonne Üniversitesi’nden iki ayrı master diploması olduğunu söyleyen Le Clerc, soyadını neden değiştirdiğini de şu şekilde anlattı: “Babamın soyadını miras almıştım ama bu nitelikli bir işle uyumlu değildi. Sorbonne'da iki yüksek lisans yaptım ama bir kez bile iş mülakatına çağrılmadım. Soyadımı Ait-Talib'den Le Clerc'e değiştirdikten sonra yüzlerce telefon aldım"Fransa’da 2019 yılında Ifop tarafından yapılan bir araştırma, ülkede yaşayan 10 Müslümandan 4’ünün ırkçı muameleye maruz kalmaktan şikayetçi olduğunu ortaya koydu.Ankete göre, ülkede yaşayan Müslüman kadınların yüzde 45’i, Müslüman erkeklerin ise yüzde 35’i ayrımcılıkla karşılaştığı görüşünde.Müslümanlara yönelik ayrımcılık en fazla iş başvurusu yaparken, kiralık ev ararken ve polisin keyfi kimlik kontrol ve aramalarında ön plana çıkarken, yine bu ülkede yaşayan Müslümanlar sokakta, kamuya açık yerlerde ayırımcılıkla karşılaştıkları şikayetinde bulunuyor.Fransa’da çoğu Kuzey Afrika kökenli 5 ile 6 milyon arasında Müslümanın yaşadığı tahmin ediliyor. Fransa, Avrupa’da en fazla Müslümanın yaşadığı ülkeler arasında ilik sırada yer alıyor.Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, ülkede başörtüsü, laiklik, radikalleşme ve entegrasyon tartışmalarından duyduğu rahatsızlığı dile getirmiş ve “göçmen sorunu, radikalleşme ve laiklik kavramlarının karıştırılmasının sivil savaşa yol açabileceği” uyarısında bulunmuştu.