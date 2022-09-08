Samanyolu Haber /Dünya / Soyadını değiştirdi yüzlerce iş teklifi geldi /08 Eylül 2022 09:50

Soyadını değiştirdi yüzlerce iş teklifi geldi

Fransa’da yaşayan genç yazar Xavier Le Clerc aslen Cezayirli. Ailesi 1960’lı yıllarda Cezayir’in Kabiliye bölgesinden Fransa’ya gelmiş. Fransa’da büyüyen ve ülkenin prestijli üniversitelerinden Sorbonne’da iki farklı dalda master yapan Le Clerc, buna rağmen iş bulmada maruz kaldığı ayrımcılığı dile getirdi.

SHABER3.COM

France Inter radyosuna konuk olan Xavier Le Clerc, yeni çıkan üçüncü kitabını tanıttı. Kitabında çocukluğu İkinci Dünya Savaşı’na, gençlik yılları ise Cezayir Savaşı’na denk gelen babasının yaşadığı zorlukları anlatıyor.

9 çocuklu bir ailede büyüyen Le Clerc, ailesinden zamanla kopmuş.

Sorbonne Üniversitesi’nden iki ayrı master diploması olduğunu söyleyen Le Clerc, soyadını neden değiştirdiğini de şu şekilde anlattı: “Babamın soyadını miras almıştım ama bu nitelikli bir işle uyumlu değildi. Sorbonne'da iki yüksek lisans yaptım ama bir kez bile iş mülakatına çağrılmadım. Soyadımı Ait-Talib'den Le Clerc'e değiştirdikten sonra yüzlerce telefon aldım"

Yazar Le Clerc'in bu açıklaması Fransa'da sosyal medyada bu konudaki tartışmaları yeniden alevlendirdi.



“Fransa’da 10 Müslümandan dördü ırkçı muameleye maruz kalmaktan şikayetçi”

Fransa’da 2019 yılında Ifop tarafından yapılan bir araştırma, ülkede yaşayan 10 Müslümandan 4’ünün ırkçı muameleye maruz kalmaktan şikayetçi olduğunu ortaya koydu.

Ankete göre, ülkede yaşayan Müslüman kadınların yüzde 45’i, Müslüman erkeklerin ise yüzde 35’i ayrımcılıkla karşılaştığı görüşünde.

Müslümanlara yönelik ayrımcılık en fazla iş başvurusu yaparken, kiralık ev ararken ve polisin keyfi kimlik kontrol ve aramalarında ön plana çıkarken, yine bu ülkede yaşayan Müslümanlar sokakta, kamuya açık yerlerde ayırımcılıkla karşılaştıkları şikayetinde bulunuyor.

Avrupa'da en fazla Müslüman Fransa'da yaşıyor

Fransa’da çoğu Kuzey Afrika kökenli 5 ile 6 milyon arasında Müslümanın yaşadığı tahmin ediliyor. Fransa, Avrupa’da en fazla Müslümanın yaşadığı ülkeler arasında ilik sırada yer alıyor.

Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, ülkede başörtüsü, laiklik, radikalleşme ve entegrasyon tartışmalarından duyduğu rahatsızlığı dile getirmiş ve “göçmen sorunu, radikalleşme ve laiklik kavramlarının karıştırılmasının sivil savaşa yol açabileceği” uyarısında bulunmuştu.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Soyadını değiştirdi yüzlerce iş teklifi geldi Sonraki Haber >>

'Hande Fırat hakkındaki iddiaları doğruluyorum'

'Hande Fırat hakkındaki iddiaları doğruluyorum'

Süleyman Kutsi, Almanya’nın Onur ve Uyum Ödülü’nü aldı

Süleyman Kutsi, Almanya’nın Onur ve Uyum Ödülü’nü aldı

Otobanda görünmez kaza: Tabela aracın üzerine düştü

Otobanda görünmez kaza: Tabela aracın üzerine düştü

Okyanus'ta 11 gün buzdolabında hayatta kaldı!

Okyanus'ta 11 gün buzdolabında hayatta kaldı!

Avrupa'nın gazını kesen Gazprom'dan olay video: 'Bu kış büyük olacak'

Avrupa'nın gazını kesen Gazprom'dan olay video: 'Bu kış büyük olacak'

Kim bu 'yellehçiler' ?

Kim bu 'yellehçiler' ?

Cevheri Güven, Cüneyt Özdemir'in ipliğini pazara çıkardı

Cevheri Güven, Cüneyt Özdemir'in ipliğini pazara çıkardı

[Harun Tokak] Demek buymuş bu sevdanın bedeli

[Harun Tokak] Demek buymuş bu sevdanın bedeli

Tarihi Ergenekon itirafı: "Komutanlara ‘gelin teslim olun, hepinizi bırakacağız’ denildi"

Tarihi Ergenekon itirafı:

AKINCI'da yaşananların sorumlusu Hulusi Akar'dır!

AKINCI'da yaşananların sorumlusu Hulusi Akar'dır!
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
11:55:44