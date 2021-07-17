Soyer İzmir'deki 15 temmuz etkinliklerine katılmadı

Dağ, AKP'nin organize ettiği etkinliklerde CHP'nin de yer alması gerektiğini öne sürerek darbe girişiminden 5 yıl sonra yaptıkları mitinge gelmeyen İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'i eleştirdi.





CHP'nin, HDP'nin kucağında olduğunu öne süren Dağ, "şu anda Cumhuriyet Halk Partisi’nin üst yönetimi ne yazık ki HDP’nin kucağında ve HDP’nin yanında, HDP’nin koymuş olduğu istikamet doğrultusunda bir siyaset yürütme noktasına gelmiş vaziyette." diye konuştu.





Soyer'den konuya ilişkin herhangi bir açıklama gelmedi.