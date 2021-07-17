Samanyolu Haber /Gündem / Soyer İzmir'deki 15 temmuz etkinliklerine katılmadı /17 Temmuz 2021 14:34

Soyer İzmir'deki 15 temmuz etkinliklerine katılmadı

AKP Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in 15 Temmuz etkinliğine katılmadığını söyleyerek şikayette bulundu.

SHABER3.COM

Dağ, AKP'nin organize ettiği etkinliklerde CHP'nin de yer alması gerektiğini öne sürerek darbe girişiminden 5 yıl sonra yaptıkları mitinge gelmeyen İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'i eleştirdi.

CHP'nin, HDP'nin kucağında olduğunu öne süren Dağ, "şu anda Cumhuriyet Halk Partisi’nin üst yönetimi ne yazık ki HDP’nin kucağında ve HDP’nin yanında, HDP’nin koymuş olduğu istikamet doğrultusunda bir siyaset yürütme noktasına gelmiş vaziyette." diye konuştu.

Soyer'den konuya ilişkin herhangi bir açıklama gelmedi.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Soyer İzmir'deki 15 temmuz etkinliklerine katılmadı Sonraki Haber >>

TIR 150 kişilik grubu fütursuzca indirip gitti

TIR 150 kişilik grubu fütursuzca indirip gitti

Almanya'da büyük sel felaketi

Almanya'da büyük sel felaketi

İstanbul'un göbeğinde gaspçı dehşeti

İstanbul'un göbeğinde gaspçı dehşeti

GEÇTİM MERİÇ’TEN Belgesel Film

GEÇTİM MERİÇ’TEN Belgesel Film

Mehmet Ali Şengül Dünya'nın dört bir yanında anıldı

Mehmet Ali Şengül Dünya'nın dört bir yanında anıldı

Çocuğunu yanan binadan böyle aşağı attı!

Çocuğunu yanan binadan böyle aşağı attı!

Koca Yürekli adam: Mehmet Ali Şengül

Koca Yürekli adam: Mehmet Ali Şengül

ORKOZ... Bu bir başlangıç...

ORKOZ... Bu bir başlangıç...

Mehmet Ali Şengül Ağabey’i rahmet-i rahmana uğurladık

Mehmet Ali Şengül Ağabey’i rahmet-i rahmana uğurladık

'Gözüm arkada kalmayacak'

'Gözüm arkada kalmayacak'
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
14:55:18