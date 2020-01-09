Büyük soygun Sayıştay raporunda

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yönetim kurulu başkanlığı görevine kendisini tayin ettiği Türkiye Varlık Fonu’na devredilen kamu bankaları batık kredi rekoru kırıyor. Ziraat Bankası ile Halk Bankası’nda batık kredi tutarı 2018 sonunda 16 milyar TL’ye çıktı.





Ziraat Bankası’nın Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne (TBMM) sunulan Sayıştay denetim raporunda, 2018 yılında bankacılık sektörünün takipteki kredilerinin bir önceki yıla göre yüzde 51 oranında artmasına rağmen bankanın kredilerindeki artışın yüzde 56,2 olduğu belirtildi.





Buna göre, bankanın en az 90 gün süreyle ödenmediği için takibe alınan kredileri 4,8 milyar TL’den 7,5 milyar TL’ye çıktı.







HALKBANK'TA BATIK KREDİ PATLAMASI





Halk Bankası’nın 2018 yıl sonu itibarıyla 30 gün süreyle ödenmediği için yakın izlemeye alınan toplam kredileri, bir önceki döneme göre 244,4 oranında arttı. Yıl boyunca 12,9 milyar TL’lik kredi yakın izlemeye alınınca toplam tutar 18,2 milyar TL oldu.





Bankanın takipteki kredileri ise yüzde 39,6 oranında 2.421 milyon TL artarak 8.5 milyar TL’ye çıktı. .





ALACAKLARIN YÜZDE 33'ÜNÜN TEMİNATI YOK





Sayıştay raporunda inşaat ve sanayi şirketlerine verilen kredilerde batık oranının fazla olduğunun altı çizildi. Bankanın takipteki kredi ve alacaklarının yüzde 33,7’si olan 2 milyar 878 milyon TL teminatsız alacaklardan oluştu.





2018 yılında takibe alınan 3 milyar 265 milyon TL’lik alacağın 370 milyon TL’si kurumsal kredilerden, 849 milyon TL’si ticari kredilerden, 1 milyar 772 milyon TL’si KOBİ kredilerinden, 274 milyon TL’si bireysel kredilerden oluştu.



