Şoygu'nun gizemli ziyaretleri

Samanyoluhaber.com - Moskova





Eski Savunma Bakanı Sergey Şoygu, en son İran’a bir ziyarette bulundu. Ondan öncesinde Suriye’nin başkenti Şam’da Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad ile bir araya gelmişti.





Ayrıca Kuzey Kore’ye gerçekleştirdiği ziyarette, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ile görüşmeler yapmış ve iki ülke arasındaki stratejik işbirliğinin geliştirilmesi üzerine müzakerelerde bulunmuştu.





Bu gizemli ziyaretler, Rusya’nın bölgedeki jeopolitik çıkarlarını güçlendirme ve yeni stratejik ortaklıklar kurma çabalarının bir parçası olarak değerlendiriliyor. Özellikle İran ile olan ilişkilerin derinleşmesi, bölgedeki dinamikleri daha da etkileyebilir.





İran ziyaretinden beklentiler





Rusya Güvenlik Konseyi Sekreteri Sergey Şoygu beklenmedik bir şekilde İran’a resmi bir ziyaret gerçekleştirdi ve bu ziyarette İran Yüksek Ulusal Güvenlik Konseyi Başkanı ve Sekreteri Ali Ekber Ahmadian ile bir araya geldi.





Ziyaretin ana gündemi, iki ülke arasındaki stratejik işbirliğini güçlendirmek ve bölgesel güvenlik meselelerini ele almak olarak açıklandı.





Toplantıda, İran ve Rusya arasındaki ikili ilişkilerin yanı sıra, İran ile Azerbaycan arasındaki ilişkiler de masaya yatırıldı. Şoygu’nun ayrıca İran lideri Masoud Pezeshkian ile bir görüşme gerçekleştirerek, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in özel mesajını iletmesi planlanıyor.





Şoygu’nun bu ziyareti, bölgesel işbirliğinin artırılması ve özellikle güvenlik meselelerinin ele alınması açısından önemli bir adım olarak değerlendiriliyor. Rusya’nın İran ile işbirliğini daha da derinleştirme arzusunda olduğu vurgulanırken, her iki ülkenin de ulusal çıkarlarına uygun olarak stratejik ilişkilerini güçlendirmeye devam edeceği belirtiliyor.





İran ve Rusya Arasında Gerginlik İddiaları





Şoygu’nun bu ziyaretine denk gelen bir diğer önemli gelişme ise Batı’nın İran’ı Ukrayna’daki çatışmalarda kullanılmak üzere Rusya’ya kısa menzilli balistik füzeler sağlamakla suçlaması oldu.





İran ise bu suçlamaları kesin bir dille reddetti. Rusya Devlet Başkanı Basın Sözcüsü Dmitry Peskov, bu tür iddiaların doğru olmadığını belirterek, Rusya ve İran’ın pek çok alanda işbirliği ve diyaloğu sürdürdüğünü söyledi. Peskov, bu işbirliğinin iki ülke halklarının çıkarları doğrultusunda devam edeceğini vurguladı.