‘Soykırım’ın mali bilançosu: Aktif büyüklüğü 42,3 milyarlık 784 şirket, gasp edildi

Soruşturmalar kapsamında 703 kişinin yurt içindeki mal varlığı donduruldu. Dondurulan mal varlığı değeri 5 milyar 498 milyon 798 bin 842 lira, 2 milyon 455 bin 851 dolar, 282 bin 594 avro, 106,77 gram altın oldu.





Ayrıca Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) Başkanlığı, Hareket’in ‘finansman kaynaklarının kesilmesi çalışmaları kapsamında’ 2024 yılı sonuna kadar 559 gerçek ve tüzel kişi ile ilgili olarak yurt dışı muadil mali istihbarat birimlerinden bilgi paylaşımı talep edildi.





Haberde, MASAK tarafından Gülen Hareketi’nin finansal yapısına yönelik soruşturma ve incelemelere, 17-25 Aralık 2013’teki büyük yolsuzluk ve rüşvet operasyonu sonrası süreçte savcılıklar ve kolluk birimleriyle koordineli olarak başlandığı aktarıldı.





15 Temmuz 2016 tarihindeki darbe girişimine kadar mali soruşturmalar olgunlaştırılırken Gülen Hareketi ile bağlantılı şirketlere kayyım atandığı, Asya Katılım Bankası AŞ’nin, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonuna (TMSF) devredildiği belirtildi. O dönemde AKP rejimi bankayı batırmak için devletin bütün imkanlarını seferber etmişti.





Haberde, 15 Temmuz sonrasında Gülen Hareketi’nin finansal yapısına yönelik çalışmaların hız kazandığı aktarıldı. Bu süreçte, bağlantılı eğitim ve sivil toplum kuruluşları kapatıldığı belirtildi. Bağlantılı-iltisaklı-irtibatlı şirketlere de ilgili kanun hükümleri doğrultusunda TMSF tarafından (hukuksuz olarak) kayyım görevlendirildiği üzerinde duruldu.





Söz konusu süreçte 934 okul, 109 öğrenci yurdu, 104 vakıf, 1125 dernek, 15 üniversite ve 19 sendika kapatıldı. Devralındığındaki toplam aktif büyüklüğü 42,3 milyar lira olan 784 şirket TMSF’nin yönetimine geçti. Böylece, yürütülen soruşturmalarla Gülen Hareketi’nin finansal yapısını oluşturan insan kaynağına da müdahale edilmiş oldu.





Gülen Hareketi’ne yönelik soruşturmalar kapsamında 703 kişinin yurt içindeki mal varlığı dondurulurken yine alınan mal varlığının dondurulması kararları doğrultusunda 241 kişi hakkında yabancı ülkelerdeki mal varlıklarının dondurulması talebi ilgili ülkelere iletildi.





Dondurulan mal varlığı değeri 5 milyar 498 milyon 798 bin 842 lira, 2 milyon 455 bin 851 dolar, 282 bin 594 avro, 106,77 gram altın oldu. Bu kapsamda 851 gayrimenkul, 66 araç ile bir yat ve 132 ticari sicil kaydı da yer aldı. 324 bin 574 gerçek ve tüzel kişi hakkındaki analiz raporları adli makamlara sunuldu.