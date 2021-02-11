Samanyolu Haber /Dünya / Soykırıma göz yumdular, şimdi de ödüllendiriliyorlar /11 Şubat 2021 10:04

Soykırıma göz yumdular, şimdi de ödüllendiriliyorlar

Hollanda hükümeti, Bosna-Hersek’teki savaşta (1992-1995), Birleşmiş Milletler (BM) bünyesinde Srebrenitsa'da görev yapan ve buradaki binlerce Boşnak Müslümanın katledilmesini engellemeyen askerlerine ‘jest ve takdir göstergesi’ olarak kişi başına 5’er bin euro ödeme kararı aldı.

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Savunma Bakanlığı, BM bünyesinde savaşa katılan 850 Hollandalı askere hizmetlerinden dolayı bu ödemenin yapılmasının kararlaştırıldığını duyurdu.

Euronews'in haberine göre Bakanlık açıklamasında, ön cephedeki askerlerin kişisel ve sosyal olarak yaşadıkları tecrübelerin ağır faturasını ödediklerini öne sürdü.

Başbakan Mark Rutte geçen yıl Bosna-Hersek katliamının 25. yıl dönümü dolayısıyla yayımladığı görüntülü mesajda, bu ülkede görev yapan ve katliamları önleyemedikleri için suçlanan Hollandalı askerleri savunarak, savaşın ağır ve acı hatıraları altında ezilen bu askerlerin gerçekte katliamları engellemek için gerekli askeri kapasiteden yoksun oldukları görüşünü dile getirmişti.
BM komutanı Thom Karremans, soykırımın işlendiği Temmuz 1995'te 'güvenli bölge' ilan edilen Srebrenitsa'da görevliydi. 

BM Savaş Mahkemesi, Bosnalı Müslümanlara yönelik Srebrenitsa'daki katliamı, soykırım olarak değerlendirmiş ve Sırpların komutanı Ratko Mladic’in 8 binden fazla kişinin ölümünden dolayı sorumlu tutarak, insanlık suçu işlediğine hükmetmişti.

Hükümet istifa etmişti

Dünya kamuoyunu tarafından “acizlikle” suçlanan Hollandalı birlikle ilgili daha sonra ülkede hazırlanan bir raporda, gerçekte bu askerlerin katliamları önlemek için yeteri kadar mühimmat, silah ve eğitimden yoksun olduğu belirtilerek, bu askerlerin haksız yere suçlandığı görüşü dile getirilmişti.

Yine raporda, “içinde bulundukları koşullar değerlendirildiğinde, kendilerinden bir imkansızın talep edildiği, bu askerlerin takdir ve tanınma görmedikleri” görüşü yer almıştı.

Hollanda’da hükümet uzun bir süre katliamlardan sorumlu tutulurken, dönemin Başbakanı Wim Kok, “hükümetin, tecrübesiz ve donanımları olmayan askerleri, tehlikeli savaş bölgesine gönderdiği" suçlamasını içeren raporun ardından 2002’de istifa etmişti.
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