Samanyolu Haber /Gündem / "Soykırımın 10 aşamasından 8'i Hizmet'e uygulandı" /08 Kasım 2020 14:55

"Soykırımın 10 aşamasından 8'i Hizmet'e uygulandı"

Raindrops Tv’de Kemal Gülen’in sunumu ile ekrana gelen Gün Bugün programının bu bölümdeki konuğu Gazeteci Bülent Keneş. Bülent Keneş son kitabı A Genocide in the Making?: Erdogan Regime’s Crackdown on the Gülen Movement ile ilgili soruları cevapladı

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Soykırımın aşamaları nelerdir, şu anda Hizmet Hareketi’ne uygulanan baskı süreci soykırımın kaçıncı aşaması, dünyada daha önce uygulanan soykırımlar nasıl başladı ve sonuçlandı ve bir çok soru bu programda B. Keneş’in açıklamaları ile cevabını buluyor. Yurtdışına çıkış hikayesinin detayları, Türkiye ve rejim ile ilgili düşünceleri, İsveç’te hayata tutunması ve geçimini sağlaması ile ilgili açıklamalar da programda yer alıyor. 

Gün Bugün her hafta farklı bir konuk ve hikaye ile Kemal Gülen’in sunumuyla Raindrops Tv’de…
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