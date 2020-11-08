"Soykırımın 10 aşamasından 8'i Hizmet'e uygulandı"

Soykırımın aşamaları nelerdir, şu anda Hizmet Hareketi’ne uygulanan baskı süreci soykırımın kaçıncı aşaması, dünyada daha önce uygulanan soykırımlar nasıl başladı ve sonuçlandı ve bir çok soru bu programda B. Keneş’in açıklamaları ile cevabını buluyor. Yurtdışına çıkış hikayesinin detayları, Türkiye ve rejim ile ilgili düşünceleri, İsveç’te hayata tutunması ve geçimini sağlaması ile ilgili açıklamalar da programda yer alıyor.





