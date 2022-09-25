Samanyolu Haber /Politika / "Şöyle bir imza atın da..." /25 Eylül 2022 20:24

"Şöyle bir imza atın da..."

Ali Babacan'ın ekonomi bakanı olduğu dönemdeki düşük enflasyonu, faizleri indirerek kendisinin yakaladığını ifade eden Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'a, DEVA Partisi lideri Babacan'dan cevap geldi.

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Geçtiğimiz dönemlerde yaşanan düşük enflasyon hedefinin kendisince yakalandığını belirten Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'a, DEVA Partisi lideri Babacan'dan cevap geldi.

Cumhuriyet'te yer alan habere göre AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Ticaret Odası 140’ıncı Yıl Özel Ödülleri Töreni’nde açıklamalarda bulundu. Erdoğan açıklamasında isim vermeden DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ı hedef aldı.

Erdoğan açıklamasında, "Faizi 4,6'ya indirdik. Enflasyon 6,2'ye geldi. Bunu biz başardık, birileri değil. Şimdi bu neticenin üstünden kendine paye çıkarmaya çalışanlar yok değil, var. Ya sen kimsin? İmzayı atan kim, sen kimsin? Altı sıfırı Türk Lirası'ndan çıkaran bu Başbakan. Sen kimsin ya?" ifadelerini kullanmıştı.

BABACAN'DAN JET YANIT

Erdoğan'ın sözlerine Ali Babacan, partisinin Siirt mitinginden yanıt verdi.

"Tam 4 yıldır bu ülkeyi tek imzayla yöneten siz değil misiniz? Şu anda seçime kadar tam yetkili yine siz değil misiniz? Sizsiniz'' diyen Babacan, ''Tek imzayla aklınıza gelen her şeyi yapabiliyor musunuz? Madem keramet imzada. Şöyle bir imza atın da şu enflasyonu bir düşürüverin. 4 yıldır niye patlattınız bu enflasyonu? Fiyakalı bir imza atın da hayat pahalılığını bitiriverin bakalım" ifadelerini kullandı.
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