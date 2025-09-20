Samanyolu Haber /Gündem / Söylentiler artınca sahibinin kim olduğu ortaya çıktı /20 Eylül 2025 15:25

Söylentiler artınca sahibinin kim olduğu ortaya çıktı

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), Adil Katılım Bankası’na dijital bankacılık faaliyet izni verdi.

20 Eylül 2025 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan karar, bankacılıkla ilgili yeni düzenlemeler çerçevesinde alındı. Adil Katılım Bankası, 27 Mayıs 2025’te kuruluş izni almıştı. Bu adım, dijital bankaların Türkiye’deki artan sayısının bir göstergesi olarak değerlendirildi.

CHP Trabzon Milletvekili Sibel Suiçmez, sosyal medya üzerinden Adil Katılım Bankası’na verilen faaliyet izniyle ilgili dikkat çeken bir paylaşım yaptı. 

Suiçmez, “BBDK Adil Katılım Bankası’na faaliyet izni verdi. Sahibi kim?” diye sordu. Ayrıca bankacılık sektöründeki katılım bankacılığının payına dair bir açıklama yaptı: “Türk Bankacılık varlıkları içinde Katılım Bankacılığı’nın payı şu an %8 seviyesinde. İktidar bunu kısa vadede %15’e taşımayı hedef haline getirmiş durumda…” şeklinde yazdı.
Gazeteci İsmail Saymaz, Suiçmez’in bu sorusuna yanıt vererek, Adil Katılım Bankası’nın sahibinin kim olduğunu açıkladı. 

Saymaz, bankanın patronunun, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı’nın oğlu Mustafa Yazıcı olduğunu duyurdu. Saymaz, “AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı’nın oğlu Mustafa Yazıcı’ya ait Adil Katılım Bankası’na BDDK tarafından dijital bankacılık için faaliyet izni verildi” ifadelerini kullandı.
