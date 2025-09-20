Söylentiler artınca sahibinin kim olduğu ortaya çıktı

CHP Trabzon Milletvekili Sibel Suiçmez, sosyal medya üzerinden Adil Katılım Bankası’na verilen faaliyet izniyle ilgili dikkat çeken bir paylaşım yaptı.
Suiçmez, “BBDK Adil Katılım Bankası’na faaliyet izni verdi. Sahibi kim?” diye sordu. Ayrıca bankacılık sektöründeki katılım bankacılığının payına dair bir açıklama yaptı: “Türk Bankacılık varlıkları içinde Katılım Bankacılığı’nın payı şu an %8 seviyesinde. İktidar bunu kısa vadede %15’e taşımayı hedef haline getirmiş durumda…” şeklinde yazdı.
Gazeteci İsmail Saymaz, Suiçmez’in bu sorusuna yanıt vererek, Adil Katılım Bankası’nın sahibinin kim olduğunu açıkladı.
Saymaz, bankanın patronunun, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı’nın oğlu Mustafa Yazıcı olduğunu duyurdu. Saymaz, “AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı’nın oğlu Mustafa Yazıcı’ya ait Adil Katılım Bankası’na BDDK tarafından dijital bankacılık için faaliyet izni verildi” ifadelerini kullandı.