Söylerken hiç sıkılmıyor: IMF 5 milyar borç istedi, verin dedim...

Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgınından ekonomik olarak güçlenerek çıkacağını söylerken, "Türkiye'nin hedeflerine ulaşması, birlik ve beraberliğine sıkı sıkıya sarılmasını yanında Koronavirüs'le mücadelesini başarıyla sonuçlandırmasına bağlıdır. Bu salgın, bizim gibi üretim kapasiteleri yüksek ülkelerin önünde yepyeni fırsatlar aşmıştır. Türkiye de bu fırsatları değerlendirme noktasında en avantajlı ülkelerden birisidir" dedi.







Türkiye Sigorta Tanıtım Töreni'nde konuşan Erdoğan, Covid-19 salgını sürecinde Türkiye ekonomisinin diğer ülkelere göre daha az etkilendiğini öne sürerken "Türkiye, ikinci çeyrekte yüzde 9,9'luk küçülme oranı ile bu ülkelerden ayrışmıştır. Bu tabloda salgınını yayılmasına karşı aldığımız tedbirlerin ve politikalarımızın ciddi katkısı vardır" ifadesini kullandı.





Türk ekonomisine saldırılar olduğunu öne süren Erdoğan, defalarca yalanlanmasına rağmen IMF'ye borç vermeyle ilgili aynı yalanı söyleme devam etti: IMF'in Türkiye'den 5 milyar dolar borç istediğini söyleyen Erdoğan şöyle dedi:

"Tarih boyunca ülkemizin bileğini diplomaside, savunmada, askeri alanda bükemeyenler, silah olarak her zaman ekonomiye sarılmışlardır. En önemli araçları kur, faiz ve enflasyon olmuştur. IMF kapılarında birkaç milyar dolar için avuç açtığımız günleri hatırlıyoruz. IMF, bizim kapımızı çaldı. Başbakan olduğum dönemde bizden 5 milyar Euro borç istediler. O zaman Başbakan olarak dedim ki 'Verin, bugün bizden borç alan yarın da talimat alır'. Sonra bunlar vazgeçtiler, çünkü bunlar çılgın Türk'lerdir, yapar mı yapar dediler. Milletimizin rızkını, Türkiye'nin kaynaklarını krizden ve kaostan beslenen çevrelere yedirmemekte kararlıyız. IMF ile kapalı kapılar ardında pazarlığa tutuşanların Türkiye'yi eski günlere döndüresine izin vermeyeceğiz."