Soylu, 15 Temmuz’da kaybolan silahları açıkladı

Sezgin Tanrıkulu, Süleyman Soylu’nun yanıtlaması istemiyle TBMM’ye 14 Temmuz 2021 tarihinde verdiği soru önergesinde, 'Darbe girişimi sırasında kaybolan silahların sayısını ve akıbetini' sordu. Bakan Soylu, önergeye 15 Mart 2022 tarihinde yanıt verdi.





Soylu, Tanrıkulu’nun bu sorusunu, “15 Temmuz 2016 darbe girişimi gecesi Ankara Emniyet Müdürlüğü kuvvesine kayıtlı 3 adet G3 piyade tüfeği, 11 adet Kaleşnikof tüfek, 1 adet MP5 makineli tabanca ile İstanbul Emniyet Müdürlüğü envanterine kayıtlı 1 adet MP5 makinalı tabanca kaybolmuştur” diye yanıtladı.







Soylu, kayıp silahların bulunmasına yönelik çalışmaları ise şöyle anlattı:





“Kayıp ve çalıntı silahlar, Kaçakçılık İstihbarat Harekat ve Bilgi Toplama Dairesi Başkanlığı’nın (KİHBİ) uhdesinde bulunan “Kayıp Eşya ve Belge” projesine işlenerek ülke genelinde aranmaktadır. Kolluk kuvvetlerimiz tarafından ruhsatsız silah kullanımı ve satışının engellemesi amacıyla av bayileri, internet siteleri, park bahçeler, üniversite ve okul çevreleri, umuma açık işyerleri, seyyar satıcılar ile uygulama noktalarında arama ve çalışma yapılmaktadır.”





Soylu, Tanrıkulu’nun silahların kaybolmasından sorumlu yetkililerin kim olduğu ve bu yetkililerle ilgili herhangi bir soruşturma başlatılıp başlatılmadığına ilişkin sorusuna ise yanıt vermedi.