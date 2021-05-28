"Soylu 17-25 Aralık'ı eleştirdi ve doğruladı"

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Sedat Peker'in açıklamalarıyla başlayan ve Süleyman Soylu'nun 17-25 Aralık ifşasına sahne olan tartışmaları değerlendirdi.





Soylu, Habertürk'teki canlı yayında "Benden önceki içişleri bakanının oğluyla ilgili bir takım şeyler var, para sayma makineleri filan" diyerek 17-25 Aralık büyük yolsuzluk ve rüşvet operasyonuyla ilgili dikkat çeken bir açıklama yapmıştı. Yaşananları 'rezalet' olarak yorumlayan Akşener "Rezalet bunlar. Sayın Erdoğan bir şekilde savcıları göreve çağırmazsa, sayın Soylu da kendi isteğiyle veya Erdoğan'ın isteğiyle bir süre kenara çekilmezse vatandaşlar bu iddiaların doğru olduğuna inanıyor, gerçek olduğuna inanıyor. Bizzat Soylu tarafından bazı iddiaların doğru olduğu televizyon ekranlarında fahiş edildi. 17-25 Aralık ile ilgili ağzını açanın FETÖ'cü ilan edildiği bu ülkede, bugünün İçişleri Bakanı 17-25 Aralık'taki bu para sayma makinelerini eleştirdi ve doğruladı. Vatandaş bunları görüyor" dedi.





Sedat Peker'e koruma vermekle suçlanan Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Mustafa Çalışkan'ın açıklamalarını da değerlendiren Akşener "Sayın Soylu Habertürk'teki programında çok ilginç yerlere atıfta bulundu. Aynı kabinedesiniz, aynı partinin insanlarısınız ve televizyon üzerinden şikayet ediyorsunuz. Bizim sistem iyi, adalet bakanlığı kötü diyorsunuz. Bütün konuşmaların içinde bunu çok önemli buldum. Daha önce de annesi ile ilgili bir sey olmuştu ve o zaman da tweet üzerinden adalet bakanına çemkirmişti. Bunun üzerine Mustafa Çalışkan'ın sözlerine geliyoruz. Bir genel müdür yardımcısı izin almadan, bilgi vermeden siyasi bir demeç veremez. Sayın Soylu'ya diyor ki; "yüreğin yetiyorsa gel beni al, benim arkamda sayın Cumhurbaşkanı var" ifadelerini kullandı.



Akşener, FOX TV'de katıldığı programda AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ı "Daha neler olacak neler" çıkısına da cevap verdi. Akşener "AK Parti Genel Başkanı olarak konuştu, AK Parti Genel Başkanı olarak konuşması bile son derece çirkin. Buna pabuç bırakılır mı? Ben bırakmam" diye konuştu.

Akşener Rize ziyareti ve tartışmalara ilişkin ise şunları söyledi:





"Netanyahu ile siyaset yapma anlayışlarını benzettim. Bu derece çarptırılacağı hiç aklıma gelmemişti. Bizzat Erdoğan tarafından çok ağır çarptırıldı. Çünkü o sırada Sedat Peker videolar yayınlamaya başladı ve çok ağır iddilar bulunduğu videolar. Başlangıçta bu videolarla ilgili nasıl bir tutum alacağımızı bilemedik. Çünkü bir aile meselesi var. Bildiğiniz evin içinde çoluk çocuk kavgası gibi. Bir eski İçişleri Bakanı olarak söylüyorum. Devletin bu hale gelmesi çok çirkin.





(Netanyahu) Adam katil, yani Filistinliler üzerinden kutuplaştıran iğrenç bir adam. O başka bir şey. Ya kızabilir, kızmasına hiç itirazım yok. Bunun yolu nedir, mahkemeye verir nitekim verdi. Siyasi olarak birçok şey söyleyebilirsin, nitekim söylendi ama bunun yolu kalkıp da bir şehirde saldırı haline dönüştürülmesini kabul etmem mümkün değil."









