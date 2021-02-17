Samanyolu Haber /Gündem / Soylu Akar'ı hedef almış: Biz olsak hepsini kurtarırdık /17 Şubat 2021 12:19

Soylu Akar'ı hedef almış: Biz olsak hepsini kurtarırdık

Gara operasyonu nedeniyle Akar ve Soylu’nun karşı karşıya geldiği, Soylu'nun “Operasyonu biz yapsaydık tüm rehineleri kurtarırdık” dediği iddia edildi.

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Gazete Duvar’dan Nergis Demirkaya’nın “bir siyasetçiye” dayandırdığı iddiasına göre başarısız Gara operasyonu AKP’li iki bakanı karşı karşıya getirdi. Demirkaya, birlikte CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İYİ Parti lideri Meral Akşener’i ziyaret eden Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’la İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun operasyon nedeniyle aralarının iyi olmadığını yazdı.

Demirkaya’nın aktardığına göre; bir siyasetçi operasyon nedeniyle iki bakan arasında gerilim yaşandığını ve Soylu’nun, “Biz yapsaydık tüm rehineleri kurtarırdık” yaklaşımı ile başarısızlıktan Savunma Bakanlığını sorumlu tuttuğunu iddia etti.

Nergis Demirkaya, yazısının “İki Bakan Arasında Sorun Var’ İddiası” başlıklı bölümü şöyle:

İddialara göre operasyon Milli Savunma ve İçişleri Bakanlıkları arasında da gerilim konusu oldu. İçişleri Bakanı Soylu’nun “Biz yapsaydık tüm rehineleri kurtarırdık” yaklaşımı ile başarısızlıktan Savunma Bakanlığını sorumlu tuttuğu ileri sürülüyor.

İki bakan arasında gerilim olduğu iddiasını gündeme getiren bir siyasetçi, “Meclis’e bilgilendirme için birlikte görevlendirilmeleri dikkat çekici. Mevcut tablodan ‘Akar bu işin altından kalkamaz siyaseten Soylu yapsın’ anlamı çıkıyor” yorumu yaptı.

Aynı siyasetçi Bakan Soylu’nun siyaset dozu yüksek konuşmasını da “Genel başkan adayı konuşması” sözleriyle değerlendirdi.
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