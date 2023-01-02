Samanyolu Haber /Politika / Soylu, AKP'li belediyedeki 'Ensar vurgunu' soruşturmasına izin vermedi /02 Ocak 2023 11:41

Soylu, AKP'li belediyedeki 'Ensar vurgunu' soruşturmasına izin vermedi

İçişleri Bakanlığı, başta İstanbul Büyükşehir Belediyesi olmak üzere birçok CHP’li belediyede “terör” soruşturması yürütürken, AKP’li Üsküdar Belediyesi’nin Ensar Vakfı bağlantılı şirkete milyonlarca liralık ihale vermesine ilişkin yapılan soruşturmayı “engellediği” ortaya çıktı.

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AKP’li Üsküdar Belediyesi, Ensar Vakfı Mütevelli Heyeti Üyesi ve dönemin Ensar Vakfı Üsküdar Şube Başkanı İsmail Şirin’in ortağı olduğu Şirin Kardeşler Gıda ve İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’ne 2015-2021 yılları arasında toplam 74 milyon TL değerinde ihale vermişti. Öte yandan Üsküdar Belediyesi tarafından iki kamu binası Ensar Vakfı’na ve bir yurt binası 49 yıllığına TÜRGEV’e verilmişti.


(İsmail Şirin ve Hilmi Türkmen)

Cumhuriyet'ten Mehmet Oflaz'ın haberine göre, HKP Genel Sekreter Yardımcısı Avukat Sait Kıran, Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, belediye başkan yardımcıları ile Ensar Vakfı Mütevelli Heyeti Üyesi İsmail Şirin hakkında, “görevi kötüye kullanma, irtikâp, nitelikli dolandırıcılık ve nüfuz ticareti” suçları gerekçesiyle 30 Temmuz 2021 tarihinde İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulundu.

GEREKÇE GÖSTERMEDİ

Cumhuriyet'in edindiği bilgiye göre, Başsavcılık, partinin suç duyurusunun ardından yetkililer hakkında soruşturma başlattı. Başsavcılık, şikâyet edilen isimlerle ilgili İçişleri Bakanlığı’ndan soruşturma izni istedi.

Bakanlık, 29 Ağustos 2022 tarihinde herhangi bir gerekçe belirtmeden “işleme konulmama kararı” verdi. Bu kararın ardından başsavcılık ise 25 Kasım 2022’de dilekçede yer alan isimler hakkında “kovuşturmaya yer olmadığına” hükmetti.

İşte o karar:


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