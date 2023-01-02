Soylu, AKP'li belediyedeki 'Ensar vurgunu' soruşturmasına izin vermedi

(İsmail Şirin ve Hilmi Türkmen)
Cumhuriyet'ten Mehmet Oflaz'ın haberine göre, HKP Genel Sekreter Yardımcısı Avukat Sait Kıran, Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, belediye başkan yardımcıları ile Ensar Vakfı Mütevelli Heyeti Üyesi İsmail Şirin hakkında, “görevi kötüye kullanma, irtikâp, nitelikli dolandırıcılık ve nüfuz ticareti” suçları gerekçesiyle 30 Temmuz 2021 tarihinde İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulundu.
GEREKÇE GÖSTERMEDİ
Cumhuriyet'in edindiği bilgiye göre, Başsavcılık, partinin suç duyurusunun ardından yetkililer hakkında soruşturma başlattı. Başsavcılık, şikâyet edilen isimlerle ilgili İçişleri Bakanlığı’ndan soruşturma izni istedi.
Bakanlık, 29 Ağustos 2022 tarihinde herhangi bir gerekçe belirtmeden “işleme konulmama kararı” verdi. Bu kararın ardından başsavcılık ise 25 Kasım 2022’de dilekçede yer alan isimler hakkında “kovuşturmaya yer olmadığına” hükmetti.
İşte o karar: