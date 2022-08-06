Soylu, Akşener'i darbecilikle suçlayıp 'mumya' benzetmesi yaptı

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu arasındaki 'uyuşturucu' polemiği devam ediyor. Akşener, dün ilk kez Soylu’ya konuyla ilgili yanıt verdi. Soylu ise sosyal medyadan yayımladığı animasyon video ile Akşener'i hedef aldı.







UYUŞTURUCU TARTIŞMASI



Akşener 28 Temmuz’da uyuşturucu kullanımıyla ilgili şunları demişti: “Bir ülkede uyuşturucu pahalıysa bilin ki görev yerine getirilmektedir. 100 liraya uyuşturucu satılıyorsa bu ülkede, o zaman bu uyuşturucu ucuz demektir, ve bu ülkenin içine giriyor demektir ve bazıları da görevini yerine getirmiyor demektir.”





Bunun üzerine Soylu, Twitter üzerinden Akşener’e şu sözlerle tepki göstermişti:





“Meral hanım; siyaseti yanlış öğrenmişsiniz, bunda bizim de payımız var. Uyuşturucuda tarihin en güçlü sonuçlarını alıyoruz. ‘Başbakan olacağın’(!) 15 Temmuz sonrası, uyuşturucu ölümleri 941’den, 2021 sonunda 270’e düştü. Tarihin en büyük uyuşturucu yakalamalarını yapıyoruz. Uyuşturucunun kökünü kurutacağız… Meral hanım; Oturduğun büyükelçilere batının halini bir sor. Ha unutmadan, stajyer bakanlığın döneminde kaptagonu iyi bilirdin. Kaç liraydı sahiden?”





Akşener, dün Yalova’da esnaf ziyareti sırasında genç bir kadının uyuşturucuyla mücadeleye ilişkin sorduğu soruya verdiği yanıtı Twitter hesabından paylaştı.





İYİ Parti Genel Başkanı, AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ı da etiketlediği videoda şunları diyor:





“Ben Sayın Soylu’nun o tweet'lerine cevap vermemiştim. Siz şimdi dürttüğünüz için cevap vereceğim. Sayın Soylu diyor ki ‘Uyuşturucuyla mücadele 2016 15 Temmuz sonrası.’ Peki, AK Parti iktidarı 2002’de başladı değil mi? Sayın Cumhurbaşkanımız o zaman başbakanımız mıydı? Evet. Demek ki bütün o süreç içerisinde katiyetle Sayın Soylu iddiasına göre sevgili yavrucuğum, uyuşturucu mücadelesini bu arkadaşlar yapmamış. Şimdi ben Sayın Cumhurbaşkanı'na, Sayın Erdoğan’a soruyorum; Süleyman Soylu’nun dedikleri doğru mudur? Captagon’la ilgili mevzuya girin, Google’a sevgili kızlarım. Kimin zamanında olduğunu anlarsınız. O ilgili kişi de şu anda Saray'da. Tamam mı canım. Bak hiç bu cevapları vermeyecektim, sordunuz veriyorum şimdi. İyi ki de sordun.”





SOYLU’DAN MUMYA VİDEOSU

Süleyman Soylu, Twitter’da gece yarısından sonra Akşener’i merkeze alıp tüm muhalefeti eleştiren animasyon bir video paylaştı.





Söz konusu videoda İYİ Parti Gençlik Kolları’nın gündem olan ‘Dinozorlar’ isimli videosu tiye alınarak mumyalardan bahsediliyor. Akşener videoda bir mumya olarak gösteriliyor. Ayrıca 15 Temmuz hatırlatması yapılan videoda Akşener darbeci olmakla suçlanırken, hayalinin de bu yolla başbakan olmak olduğu ileri sürülüyor.







