Soylu, aradığı desteği Bahçeli'den buldu: 'Pis bir kumpas, küstah bir tertip...'

Milliyetçi Hareket Partisi lideri Devlet Bahçeli'den Süleyman Soylu'ya destek geldi. İçişleri Bakanı'nın hedef alınmasının pis bir kumpas olduğunu belirten Devlet Bahçeli, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Ümit Özdağ'ın toplum huzurunu zehirlemeye teşebbüs ettiğini belirtti.







Bahçeli'nin açıklamaları şu şekilde:





'Türkiye’miz maksadı bulanık, meşrebi buruşuk, meselesi bunalım çıkarmak olan müflis odaklar eliyle karanlık bir ortama sürüklenmek, kavga ve kargaşa iklimine sokulmak istenmektedir. Kaldı ki dış tazyik ve telkinlerin refakatiyle Türkiye Cumhuriyeti’ne meydan okunmaktadır.







Sayın İçişleri Bakanımızın ve İçişleri Bakanlığımızın hedef alınması, saat 11 randevusuyla bakanlık çevresine yığınak yapılması vaka-ı adiyeden bir olay şeklinde görülemeyecektir. Bu pis bir kumpas, bayağı bir tezgah, küstah bir tertip ve beyhude bir çırpınıştır.





Türk milleti gelişmeleri kaygıyla takip etmektedir. Nereye ve hangi çevrelere hizmetkarlık yaptıkları sır olmayan menfur zihniyetlerin siyasi kamuflaja bürünerek sokak üslubuna heveslenmeleri, bu vesileyle toplum huzurunu zehirleme teşebbüsleri çok ciddi bir tehdittir.'





SOYLU'NUN BAHÇELİ'DEN GEÇEN KOLTUK PLANI MI?





Diğer yandan Bahçeli'nin açıklamalarından önce Cumhuriyet yazarı Muhammed Ali Güller'den dikkat çeken bir yorum geldi. Güller, Soylu'nun Ümit Özdağ'ı hedef almasına ilişkin "Soylu, Özdağ'ı hedef aldıkça Bahçeli'ye yaranacağını, Bahçeli kalkanı oldukça da Erdoğan kabinesinde koltuğunu korumaya devam edeceğini hesaplıyor." iddiasında bulundu.











