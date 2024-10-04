Samanyolu Haber /Gündem / Soylu, Bahçeli’nin elini öpmeye çalıştı /04 Ekim 2024 10:02

Soylu, Bahçeli’nin elini öpmeye çalıştı

Eski İçişleri Bakanı ve AKP İstanbul Milletvekili Süleyman Soylu’nun, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin elini öpmeye çalıştığı anlar sosyal medyada gündem oldu.

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Eski İçişleri Bakanı ve AKP İstanbul Milletvekili Süleyman Soylu’nun, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin elini öpmeye çalıştığı anlar sosyal medyada gündem oldu.

Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin açılışı ile birlikte siyasi arenada liderler arasındaki diyaloglar dikkat çekerken, en çok konuşulan anlardan biri MHP lideri Devlet Bahçeli ile AKP milletvekili Süleyman Soylu arasında yaşandı.

Bahçeli, makam aracına yöneldiği sırada yanına gelen Soylu, kendisinin elini öpmek için harekete geçti. Ancak Bahçeli, Soylu’yu engelledi. Sonra aralarında samimi bir vedalaşma yaşandı. “Bahçeli’nin, elini öpmeye çalışan Soylu’ya engel olduğu ve ‘Estağfirullah’ dediği” kameralara yansıyan anlar arasında yer aldı.

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