Soylu, Bekir Ağırdır’ı tehdit edip hedef gösterdi





Her seçimde operasyon çekiyor. Bir etkisi var mı? Hiçbir etkisi yok. Olsaydı çıkardı. Ama bu adam uluslararası sistemin Türkiye’deki etki ajanıdır. Bu kadar açık ve net. Bu adamlardan Türkiye yakasını kurtarmalıdır.





Bir araştırma, deneğinizi ve örneğinizi iyi şekilde bulduğunuz andan itibaren yanılması +1, -1’dir. Diğeri bunun tamamen spekülasyon içeren, toplumu kandırmaya ve yanıltmaya yönelik bir anlayıştır.





Bazı anket şirketleri de var ne para verirseniz size o sonucu getiriyorlar. Bunların hiçbirine bizim sapmamız olmadı bugüne kadar. Biz kendi kendimizi kandıran bir anlayışın sahibi değiliz.





Biz İstanbul seçimine 7,5-8 puan önde girdik ve son hafta 1 puanla girdik. Düşen trende yakalandığınız andan itibaren geri çevirebilmeniz mümkün değil. Çeviremedik. Burada da getirdik belli bir noktaya kadar, aşamıyoruz. Çünkü bütün taraflar oturmuş, aşamıyorsunuz. Ekstra bir şey yapmanız lazım veya zamana ihtiyacınız var.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Katıldığı Tv100 yayınında 14 Mayıs seçimlerine ilişkin değerlendirmelerde buludu. Anket firmalarıyla ilgili soru üzerine KONDA Araştırma’nın yöneticisi Bekir Ağırdır’ı hedef gösterdi. “Türkiye’de bir anket mafyası var ve bu adam bir mafya.” diyen Soylu, ardından şunları söyledi:Anketlerde yarım puanlık, 1 puanlık sapmalar normaldir. Türkiye’de maalesef Konda ve daha önce sahibi değildi belki şimdi sahibidir… Bir anket mafyası var ve bu adam bir mafya. Bekir Ağırdır. Ve bu adam Türkiye’ye operasyon çekiyor.