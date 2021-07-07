Samanyolu Haber /Gündem / Soylu-Berat Albayrak kavgasında yeni hamle /07 Temmuz 2021 18:08

Soylu-Berat Albayrak kavgasında yeni hamle

Berat Albayrak'a yakınlığı ile bilinen Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Mustafa Çalışkan’a bağlı 3 daire başkanı, yurt dışında görevlendirildi. Karar, Soylu-Berat Albayrak kavgasının da bir uzantısı olarak görülüyor.

SHABER3.COM

İktidarın içinde hiziplerin kavgası yeni emniyet kararnamesine de yansıdı . Berat Albayrak'a bağlı Pelikancılar'a yakın bir isim olarak bilinen Eski İstanbul Emniyet Müdürü şimdi ki 
Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Mustafa Çalışkan’a bağlı kadrolar büyük ölçüde tasfiye edildi . 

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun Sedat Peker’e koruma verilmesiyle ilgili tartışmada işaret ettiği Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Mustafa Çalışkan’a bağlı İnterpol Dairesi, Dış İlişkiler Dairesi ve Havacılık Dairesi başkanları, yurt dışında görevlendirildi. Emniyet müdürleri kararnamesiyle merkeze çekilen Trabzon Emniyet Müdürü Metin Alper, Sudan’ın başkenti Hartum’a; Diyarbakır Emniyet Müdürü Şükrü Yaman Avusturya’nın başkenti Viyana’ya İçişleri Müşaviri olarak atandılar.


Emniyet Genel Müdürlüğü, 10 ilin emniyet müdürünün merkeze çekildiği ve 33 ilin emniyet müdürünün değiştirildiği emniyet müdürleri kararnamesinin ardından yurt dışındaki 27 misyona atama yapıldığını duyurdu.

EGM GENEL MÜDÜR YARDIMCISI’NA YURT DIŞI GÖREVİ
Buna göre; Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Selami Hüner, Brüksel’de İçişleri Müşaviri olarak görevlendirildi. Hüner’e bağlı olan Tanık Koruma Daire Başkanı İlker Arslan da İçişleri Müşaviri olarak Üsküp’te atandı.

ÇALIŞKAN’IN DAİRE BAŞKANLARI YURT DIŞINA
İçişleri Bakanı Soylu’nun, Sedat Peker’e koruma verilmesiyle ilgili tartışmada işaret ettiği Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Mustafa Çalışkan’a bağlı üç daire başkanı da İçişleri Müşaviri olarak yurt dışına gönderildi.

İnterpol-Europol Dairesi Başkanı Lütfi Çiçek Katar’ın başkenti Doha’da, Dış İlişkiler Dairesi Başkanı Volkan İmişci Lahey’de ve Havacılık Dairesi Başkanı Uygar Elmastaşı ise Atina’ya atandılar.

Çalışkan, Peker’e koruma tartışmalarının ardından açığa alındığı iddiaları üzerine Cumhuriyet Gazetesi’ne “Benim gibi bir insanı açığa kim alacak, nasıl alacak, bir görelim bakalım” açıklamasını yapmış; daha sonra da “Bunların yazılacağından haberdar değildim” demişti.

ÖZEL HAREKAT BAŞKAN YARDIMCISINA KABİL GÖREVİ
Öte yandan Özel Harekat Başkan Yardımcısı Abdullah Dündar Kabil’e, Bilgi Teknolojileri ve Haberleşme Daire Başkanı Kemal Şahin Londra’ya, Göçmen Kaçakçılığı ve Hudut Kapıları Daire Başkanı Özer Korkmaz Lefkoşa’ya İçişleri Müşaviri olarak atandı.

TRABZON MÜDÜRÜ HARTUM’A
Emniyet müdürleri kararnamesiyle merkeze alınan Trabzon Emniyet Müdürü Metin Alper Sudan’ın başkenti Hartum’a, Diyarbakır Emniyet Müdürü Şükrü Yaman Avusturya’nın başkenti Viyana’ya, Kırıkkale Emniyet Müdürü Günter Şenses Bulgaristan’ın başkenti Sofya’ya, Tekirdağ Emniyet Müdürü Mehmet Erduğan Bosna Hersek’in başkenti Saraybosna’ya gönderildi.

BAŞMÜFETTİŞLER MÜŞAVİR OLDU
Polis başmüfettişleri Subutay Eraslan BM Daimi Temsilciliği’ne gönderilirken; Washington’a Teoman Kuru, Pekin’e Deniz Alemdar, Paris’e Sefer Akıllı, Tiflis’e Necmettin Akça, Tahran’a Cengiz Erişir, Roma’ya Gafur Cem Cehdioğlu, Astana’ya İsmail Akıntürk, Budapeşte’ye İsmail Yılmaz, Bükreş’e Recep Akcan müşavir olarak atandılar.

Mülkiye Başmüfettişi Ali Baştürk Kopenhag’ta müşavir olarak görevlendirilirken Adana Polis Meslek Eğitim Merkezi (POMEM) Müdürü Naim Cengiz Ottava’ya, Balıkesir Ayvalık POMEM Müdürü Murat Karausta Taşkent’e, Ankara POMEM Müdürü Hikmet Özmen de Kiev’e atandı.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Soylu-Berat Albayrak kavgasında yeni hamle Sonraki Haber >>

Yalancıların Mumları Teker Teker Sönüyor…

Yalancıların Mumları Teker Teker Sönüyor…

Salih Gergerlioğlu'nu gözaltına aldılar.

Salih Gergerlioğlu'nu gözaltına aldılar.

'Korona Türkleri etkilemez' diyen Erbaş: Türkiye'nin Elon Musk'ıyım!

'Korona Türkleri etkilemez' diyen Erbaş: Türkiye'nin Elon Musk'ıyım!

Peker, bu sefer Soylu'nun kasasını açıkladı

Peker, bu sefer Soylu'nun kasasını açıkladı

"Hukuksuz geri itmeleri durdurun"

Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a hodri meydan

Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a hodri meydan

Meksika körfezi alev alev

Meksika körfezi alev alev

Erdoğan'ın yakını Yahya Birinci gözaltına alındı

Erdoğan'ın yakını Yahya Birinci gözaltına alındı

Yandaş trol baltayı fena taşa vurdu!

Yandaş trol baltayı fena taşa vurdu!

Çin'in uzay aracı da Mars'a indi

Çin'in uzay aracı da Mars'a indi
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
19:35:22