Mansur Yavaş: Yüzde 55.5

Ekrem İmamoğlu: Yüzde 47

Meral Akşener: Yüzde 43.5

Recep Tayyip Erdoğan: Yüzde 40.8

Devlet Bahçeli: Yüzde 33.3

Kemal Kılıçdaroğlu: Yüzde 31.4

Özgür Özel: Yüzde 29.6

Muharrem İnce: Yüzde 26.9

Tunç Soyer: Yüzde 26.7

Ali Babacan: Yüzde 23.3

Selahattin Demirtaş: Yüzde 20.8

Özlem Çerçioğlu: Yüzde 20.1

Temel Karamollaoğlu: Yüzde 18.7

Mansur Yavaş (5.4)

Ekrem İmamoğlu (4.7)

Recep Tayyip Erdoğan (4.2)

Meral Akşener (4.0)

Süleyman Soylu (3.6)

Tunç Soyer (3.5)

Devlet Bahçeli (3.4)

Kemal Kılıçdaroğlu (3.3)

Özlem Çerçioğlu (2.8)

Selahattin Demirtaş (2.3)

Ali Babacan (2.2)

Ahmet Davutoğlu (2.1)

Temel Karamollaoğlu (2.0)

'Siyasi liderleri beğeni düzeyi anketi'nde tüm dengeler değişti: Soylu bir ayda silindi, yerine ise...MetroPOLL Araştırma'nın Kurucusu ve Yöneticisi Özer Sencar, sosyal medya hesabından Eylül ayında liderlerin popülaritesi isimli anketin sonuçlarını açıkladı.MetroPOLL tarafından yapılan araştırmada siyasiler içerisinde beğeni düzeyi en yüksek çıkan isim yüzde 55.5 Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş oldu. Mansur Yavaş'ı yüzde 47 ile İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu izledi.Ağustos ayında listede olan Süleyman Soylu'nun Eylül ayında listede olmaması ise gözden kaçmadı.AKŞENER 3. SIRAYA YÜKSELDİAynı şirketin Ağustos 2021 araştırmasında 4. sırada yer alan İYİ Parti lideri Meral Akşener, 43,5 ile 3. sıraya yükseldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın beğeni düzeyi ise yüzde 40.8 oldu. Erdoğan'ı yüzde 33,3 ile MHP lideri Devlet Bahçeli, yüzde 31,4 ile CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu oldu. DEVA Partisi lideri Ali Babacan'ın beğeni düzeyi yüzde 23.6, Saadet Partisi lideri Temel Karamollaoğlu'nun beğeni düzeyi ise yüzde 18.7 oldu.