Soylu cadı avını itiraf etti!

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun yazılı açıklamasına göre 2019 yılı kasım ayı itibarıyla Hizmet Hareketi ile irtibatlı olduğu iddiası ile 559 bin 64 kişi hakkında işlem yapıldı.







Soylu, gözaltına alınan 261 bin 700 kişiden 91 bin 287’sinin tutuklandığını söyledi.





Hukukçulara dünya tarihinde darbe soruşturmalarında bu kadar geniş bir kitleyi içine alan soruşturmanın eşi benzeri olmadığına dikkati çekiyor.







19 BELEDİYE BAŞKANINA TUTUKLAMA





Go¨revden alınan belediye başkanlarına dair bilgi veren Soylu, “94 beledı·ye bas¸kanından 42 beledı·ye bas¸kanı toplam 286 yıl ceza almıs¸tır. 19’u tutuklanmış, 59’u tutuksuz yargılanmakta, 6’sı adli kontrol ve 8’i hakkında yakalama kararı vardır.” diye konuştu.





NUMAN KURTULMUŞ, KHK FACİASINI SKANDAL SÖZLERLE SAVUNDU





Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, 150 bine yakın kişinin Kanun Hükmünde Kararneme (KHK) ile memuriyetten ihraç edilmesini devlet refleksi" diye savunmuştu.





KHK mağdurlarının mahkemelerde beraat etmesini de yeterli görmeyen Kurtulmuş, "Beraat etmesi örgüt üyesi olmadığı anlamına gelmez. Örgüt üyeliğini başka şekilde delillendiriyoruz. 15 Temmuz olmasaydı bunları (KHK mağdurları) 2030 yılına kadar atamazdık." ifadelerini kullanmıştı.