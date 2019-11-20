Samanyolu Haber /Gündem / Soylu cadı avını itiraf etti! /20 Kasım 2019 14:12

Soylu cadı avını itiraf etti!

Adalet ve Kalkınma Partisi'nin (AKP) Hizmet Hareketi'ne yönelik nasıl bir cadı avı yürüttüğüne dair itiraflar peş peşe geliyor. Önceki gün AKP Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Kanun Hükmünde Kararname (KHK) faciasını savunurken, "15 Temmuz olmasa bunları 2030'a kadar devletten atamazdık." demişti. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da 15 Temmuz 2016'dan 2019 yılı kasım ayına kadar 559 bin 64 kişi hakkında soruşturma açıldığını kaydetti. Hukukçular dünya tarihinde "darbe soruşturması" ismi altında yüz binlerce kişiye soruşturma açıldığına dair tek bir vaka olmadığının altını çiziyor.

Bir 15 Temmuz itirafı daha!

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun yazılı açıklamasına göre 2019 yılı kasım ayı itibarıyla Hizmet Hareketi ile irtibatlı olduğu iddiası ile 559 bin 64 kişi hakkında işlem yapıldı.

Soylu, gözaltına alınan 261 bin 700 kişiden 91 bin 287’sinin tutuklandığını söyledi. 

Hukukçulara dünya tarihinde darbe soruşturmalarında bu kadar geniş bir kitleyi içine alan soruşturmanın eşi benzeri olmadığına dikkati çekiyor.

19 BELEDİYE BAŞKANINA TUTUKLAMA

Go¨revden alınan belediye başkanlarına dair bilgi veren Soylu, “94 beledı·ye bas¸kanından 42 beledı·ye bas¸kanı toplam 286 yıl ceza almıs¸tır. 19’u tutuklanmış, 59’u tutuksuz yargılanmakta, 6’sı adli kontrol ve 8’i hakkında yakalama kararı vardır.” diye konuştu.

NUMAN KURTULMUŞ, KHK FACİASINI SKANDAL SÖZLERLE SAVUNDU

Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, 150 bine yakın kişinin Kanun Hükmünde Kararneme (KHK) ile memuriyetten ihraç edilmesini devlet refleksi" diye savunmuştu. 

KHK mağdurlarının mahkemelerde beraat etmesini de yeterli görmeyen Kurtulmuş, "Beraat etmesi örgüt üyesi olmadığı anlamına gelmez. Örgüt üyeliğini başka şekilde delillendiriyoruz. 15 Temmuz olmasaydı bunları (KHK mağdurları) 2030 yılına kadar atamazdık." ifadelerini kullanmıştı.  
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Soylu cadı avını itiraf etti! Sonraki Haber >>

Saha bir anda karıştı, hakemleri polis kurtardı!

Saha bir anda karıştı, hakemleri polis kurtardı!

''Beni tutuklayan hakim daha sonra intihar teşebbüsünde bulundu''

''Beni tutuklayan hakim daha sonra intihar teşebbüsünde bulundu''

Kul Hakkıyla ilgili önemli uyarı!

Kul Hakkıyla ilgili önemli uyarı!

MHP 1 yıl içinde neden çark etti ?

MHP 1 yıl içinde neden çark etti ?

30 yıl sigara içmiş birinin akciğerleri!

30 yıl sigara içmiş birinin akciğerleri!

Bahçeli 50 gün sonra Meclis'te: Oldukça zayıflamış

Bahçeli 50 gün sonra Meclis'te: Oldukça zayıflamış

AKP'li iki isim kumarhanede!

AKP'li iki isim kumarhanede!

Pazarcılık yapan KHK mağduru

Pazarcılık yapan KHK mağduru

Böyle olur 'Sosyetik muhafazakarların' kuzen buluşması

Böyle olur 'Sosyetik muhafazakarların' kuzen buluşması

'Abim ölüyor kurtarın'

'Abim ölüyor kurtarın'
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
15:02:55