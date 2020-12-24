Samanyolu Haber /Gündem / Soylu da Erdoğan'ın izinde! /24 Aralık 2020 11:41

Soylu da Erdoğan'ın izinde!

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin (AİHM) "Derhal tahliye edin" kararı verdiği Selahattin Demirtaş'ı terörist olmakla itham eden İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Demirtaş teröristtir. AİHM'nin, hangi sebeple olursa olsun, aldığı karar boşlukta bir karardır, hiçbir anlamı yoktur." dedi.

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Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin (AİHM) 4 yıldır Edirne Kapalı Cezaevi'nde tutuklu bulunan Halkların Demokratik Partisi'nin (HDP) eski eş genel başkanı Selahattin Demirtaş'ın "hak ihlali" kararı verdi.

Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) lideri ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Bizi bağlamaz." çıkışından sonra İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da benzer bir değerlendirmede bulundu. 

Soylu, "Demirtaş teröristtir. AİHM'nin hangi sebeple olursa olsun aldığı karar boşlukta bir karardır, hiçbir anlamı yoktur." dedi.

ÇIPLAK ARAMA SKANDALINI İNKÂR ETTİ, GERGERLİOĞLU'NU HEDEF ALDI

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ankara’da İl Emniyet Müdürleri ile Değerlendirme Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, Emniyet'te ve cezaevlerinde çıplak arama skandalını bizzat çıplak aramaya maruz kalan insanların şahitliği ile ortaya koyan HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'na da "terörist" diye yafta vurdu. 

Soylu, "Gergerlioğlu bir F.T.'cü teröristtir. Üzerinde sadece milletvekili kılıfı var. Açık söylüyorum. Ben buradan yargıya da çağrıda bulunuyorum. Hakikaten bu adam teröristtir, suç duyurusunda bulunduk defalarca. Gereği yerine getirilsin." dedi. 

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Emniyet'te ve cezaevilerinde çıplak arama yapıldığını belirterek, "Bu ayıba son vermek için kanun teklifi getirin, destekleyeceğiz." diyerek AKP'ye çağrıda bulunmuştu. 

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