Samanyolu Haber /Politika / Soylu’dan Anadolu Cumhuriyet Başsavcısı İsmail Uçar’a “Sedat Peker” telefonu /21 Ekim 2022 11:01

Soylu’dan Anadolu Cumhuriyet Başsavcısı İsmail Uçar’a “Sedat Peker” telefonu

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun Anadolu Cumhuriyet Başsavcısı İsmail Uçar’ı telefonla aradığı öğrenildi. Anadolu Cumhuriyet Başsavcısı İsmail Uçar konuya ilişkin bir açıklama yapmazken Başsavcılık kaynakları söz konusu görüşmeyi doğruladı.

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Soylu, Fikirtepe’de meydana gelen patlamanın kendisinin bilgisi dışında terör soruşturulmasına nasıl çevrildiğini sordu. Konuyu suç örgütü lideri Sedat Peker hakkında açılan davaya da getiren Soylu, Peker dosyasındaki ‘bahisçi cinayeti’nin neden örgüt dosyasından ayrıldığını' sorup, "Emniyet rahatsız" dedi.

Kadıköy Fikirtepe’de 9 Ekim tarihinde meydana gelen patlamada Özbekistan asıllı üç kişi hayatını kaybetti. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, olayın ardından yaptığı açıklamada patlamanın doğalgazdan kaynaklandığını söylerken İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve İGDAŞ, apartmanda doğalgaz tesisatının bulunmadığını açıkladı.

Birbirinden farklı bu iki açıklama kafalarda karışıklık yaratılırken Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’nın terör şüphesi nedeniyle dosyayı İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na gönderdiği öğrenildi. Soruşturma teröre çevrilmişken açıklama yapan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Yaptığımız çalışmalarda bir terör bağlantısını şu an göremedik" dedi.

Halk TV’den Seyhan Avşar’ın haberine göre, bu olay üzerine geçen hafta İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Anadolu Cumhuriyet Başsavcısı İsmail Uçar’ı telefonla aradı.

Fikirtepe’deki patlamanın kendisinin bilgisi olmadan nasıl terör soruşturmasına çevrildiğini sordu. Başsavcı ise patlamaya neden olan kişinin 1980’li yıllarda TKP-ML terör örgütünden yargılanan M.K. olduğunu belirterek soruşturmanın teröre çevrilme gerekçesini açıkladı.

Soylu’ya, konuyla ilgili olarak kendisiyle değil mevkidaşı olan Adalet Bakanı’yla konuşması gerektiğini belirtti.

Bakan Soylu bu görüşmede konuyu kendisi hakkında ifşalarda bulunan suç örgütü lideri Sedat Peker’e de getirdi.

Cahit Çetin’in öldürüldüğü cinayet davasının, Sedat Peker’in yargılandığı örgüt dosyasından neden ayrıldığının, kararın nasıl verilebileceğini Başsavcı İsmet Uçar’a sordu.

Başsavcı ise kararı mahkeme heyetinin verdiğini, kendisinin yargılamaya müdahalesinin olmadığını aktardı.

Soylu ise bu ayırma kararından Emniyet teşkilatının rahatsız olduğunu belirterek, kararın Peker’in bu dosyadan ceza almadan kurtulacağı yönündeki hissiyatları güçlendirdiğini aktardı. Bu konuşmalar sırasında Soylu’nun üslubunun sert olduğu öğrenildi.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcısı İsmail Uçar konuya ilişkin bir açıklama yapmazken Başsavcılık kaynakları söz konusu görüşmeyi doğruladı.
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