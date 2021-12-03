Samanyolu Haber /Politika / Soylu’dan TÜİK’in kapısından içeri alınmayan Kılıçdaroğlu’na tepki /03 Aralık 2021 12:26

Soylu’dan TÜİK’in kapısından içeri alınmayan Kılıçdaroğlu’na tepki

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, randevu vermeyen TÜİK’e bilgi almak için giden ancak kapıdan içeri alınmayan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nu terör örgütlerine özenmekle suçladı.

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‘‘Cumhuriyet Halk Partisi’nin Genel Başkanı olarak milyonlarca işçinin hakkını korumak, milyonlarca emeklinin, memurun hakkını korumak benim temel görevimdir. TÜİK, bir devlet kurumu olmaktan çıkmış, saray kurumu haline dönüşmüştür.” diyen Kemal Kılıçdaroğlu’nu terör örgütlerinin ağına düşmekle suçlayan Bakan Soylu,  Twitter hesabından şunları yazdı:

“Kılıçdaroğlu, suç ve suç örgütleri ilişkisiyle o iklimin ve sözlerin etkisiyle siyasi tarihimide görülmeyen yöntemlere başvuruyor. Ana muhalefet genel başkanı; PKK, DHKP-C ve organize suç örgütlerinin ağına düşüp, onlara özenip mekan basmaya gitmez.  Siyasetin ve devletin kaidesi bellidir. CHP, başında ehliyetini kaybetmiş bir kişi ve bunu istismar edenlerin işgalindedir.”



KILIÇDAROĞLU: ”HER FİRAVUN’UN BİR MUSA’SI VARDIR”

Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şunları kaydetti: “Randevu vermeyen TÜİK’e gittim. Aylardan aralık ayı. Milyonlarca emekçinin ücret artışı bu yalan dolan TÜİK rakamları üzerinden yapılacak. Zulmü her kabul ediş, daha büyüğünü doğurur. Kimse unutmasın, her Firavun’un bir Musa’sı vardır. Akıllarını başlarına toplasınlar!”

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