"Soylu Erdoğan’ı, Erdoğan Soylu’yu dinletiyor"

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun 31 Ekim’de Türkiye’deki metamfetamin salgınına dikkat çekerek iktidarı eleştirdiği açıklamasına yanıt veren İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, CHP liderinin ‘ses kaydı’ olduğunu ima etmişti.







Diken’e konuşan muhalefet partilerinden isimlere göre siyasetçilerin telefonları dinleniyor. Siyasetçiler bunda şüphelerinin olmadığının altını çizerken, mesajlaşma uygulamalarıyla aramaların sıklaştığını söylüyor.





ALTILI MASA DİNLEMEYE KARŞI TEDBİR ALIYOR

CHP Genel Başkan Yardımcısı Onursal Adıgüzel, Gelecek Partisi Seçim ve Hukuk İşleri Başkanı Ayhan Sefer Üstün ve partinin kurucular kurulu üyesi Yavuz Değirmenci ve TİP Milletvekili Ahmet Şık muhalefet ve gazetecilerin dinlendiğini, vatandaşlarda da ‘dinlenme kaygısı’nın oluştuğunu söyledi. Üstün, ayrıca Altılı Masa’nın toplantıları öncesi ‘böcek’ arandığını, toplantıların yoldan uzak düzenlenmeye çalışıldığını söyledi.





“SOYLU, ERDOĞAN’I VE AKP’LİLERİ DİNLİYOR”

TİP Milletvekili Ahmet Şık ise Soylu’nun, AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ı dinlettiğini söylüyor. İddiasını bir adım öteye taşıyan Şık, Erdoğan’ın da Soylu’yu dinlettiğini belirtiyor. Kendi telefonlarıyla birlikte 85 milyon vatandaşın da dinlendiğini düşünüyor: “Kimsenin kuşkusu olmasın ki yasa dışı olarak bu yapılıyor. Kanuni göstererek yapıyorlar, ama hukuki değil. Başına da Soylu gibi, olağan şüpheli bir suç işleri bakanını koyarsanız siz zaten bu sistemin başına koyarsanız hiç şaşırtıcı olmaz çıkan sonuç. Mevcut İçişleri Bakanı Soylu’nun kendi partisinin kabinesini ve önünde secde ettiği saray efradını da dinlediğini, takip ettiğini düşünüyorum ve biliyorum. Türkiye’deki siyasi zemini asgari hukuk normlarının olduğu, asgari siyasi etiğin olduğu bir ülke üzerinden değerlendirirsek evet şaşırmamız gerekir. Ama bu dediklerimiz Türkiye’de yok. Hal böyle olunca da Watergate gibi bir sonuç çıkmaz elbette.”





“ERDOĞAN DA SOYLU’YU DİNLETİYOR”

Şık, “Recep Tayyip Erdoğan Süleyman Soylu’yu, Süleyman Soylu da Recep Tayyip Erdoğan’ı takip ettiriyor, dinletiyor ve izletiyor. Bu kadar iddialı bir şey söylüyorum. Ortalama yurttaş dahi telefon konuşmalarını kendince güvenli bulduğu yerlerden yapıyor. Bir Türkiye İşçi Partisi vekili olarak ben ve partideki arkadaşlarımız evimizin sofrasında ya da birbirilerimizle ne konuşuyor isek, kamusal alanda da biz onu söylüyoruz.” diye konuştu.