Samanyolu Haber /Gündem / Soylu Erdoğan'a bayrak mı açtı? /26 Mayıs 2021 12:28

Soylu Erdoğan'a bayrak mı açtı?

Sedat Peker'in İçişleri Bakanı Süleyman Soylu hakkındaki, "Tayyip Erdoğan'ın altını oyuyor ve uyuşturucu ticaretinin içinde" iddiaları, AKP içindeki Soylu ve karşıtları arasındaki güç mücadelesini de yeni bir boyuta taşıdı.

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Korkusuz gazetesi yazarı Ahmet Takan, "Süleyman Soylu, Erdoğan’a resmen bayrak açtı…" başlıklı yazısında, Saray'dan Soylu'ya, "Habertürk’e çıkma. Programı iptal et" baskısı geldiğini ancak Soylu'nun buna kulak asmadığını iddia etti.

Takan, "Süleyman Soylu açısından tüm siyasi hesaplar en ince ayrıntısına kadar yapılmıştı. Süleyman Soylu, TRT’dekinin tam aksine Sedat Peker’in iddialarına cevap vermek ona küfür etmek için değil geleceğe yönelik siyasi planlarına ve hedefine yürüyebilmek için ortaya çıkmıştı. İstediği gibi de oldu!.." yorumunu yaptı ve ekledi:

"(Soylu) AKP iktidarlarında kapalı kapalı alanlarda olup bitenleri bir parçacık aralayarak, geçmişe sık sık giderek, başta Tayyip Erdoğan olmak üzere tüm saray iktidarı ileri gelenlerine “çok şey biliyorum”, “beni yakamazsanız “, “beni harcarsanız ben de sizi harcarım” mesajı verdi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Habertürk’te yaptırdığı programla belki genel seçmen nezdindeki kanaatleri pek etkilememiş olabilir. Twitter’daki istifa yoklamasının ardından liderlik yarışında ilk defa resmen bayrak açtı… Kendi tabanını (AKP) ustaca tanzim edip saflarını sıklaştırdı… Program öncesinde ve sonrasında, kanal binasının önünde sokağa çıkma yasağına rağmen yapılan destek şovları ile bunu perçinledi.

Bir de dün MHP grup toplantısında Devlet Bahçeli’den gelen şu açıklama tadından yenmedi!..

“Hiç kimse Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanı’nın boynuna tasma geçiremeyecek, buna hiçbir alçağın gücü yetmeyecektir.”

Cumhur İttifakı içinde “Gürcüler Konseyi”ne karşı çarpışan “Güvenlikçi”lerin Erdoğan sonrası için lider adayı resmen ilan edildi;

Süleyman Soylu…

Bir de üzerinde kafa yorulması gereken çok önemli bir denklem var;

Haziran ayında yapılacak NATO zirvesi. Bakalım, Erdoğan oradan döndükten sonra Cumhur İttifakı’nı bozacak, HDP tabanını memnun edecek adımlar atar mı? (Ayrı, uzun bir yazı konusu)

Ha bir de !..

Süleyman Soylu, canlı yayında icraattın içinden geçerken, kendisine çok yakın bir çevre, tam kadro, özel bir mekanda programı izliyordu. Yayın bittikten sonra, sevinçle hep beraber ayağa kalktılar, birbirlerini tebrik ettiler. “Çak” yapanlarda vardı. Ve ortak olarak şu yorumu yaptılar;

'Bundan sonrasını artık o düşünsün."
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