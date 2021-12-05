Samanyolu Haber /Gündem / Soylu-Gül kavgasında yeni perde: Kim geri adım attı? /05 Aralık 2021 13:45

Soylu-Gül kavgasında yeni perde: Kim geri adım attı?

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün tepkisini çeken sözleri üzerine açıklamalarda bulundu. Soylu tepki çeken "Mahkeme kararı bizim arkamızdan gelsin" sözleri için basını suçladı ve "Lafa takla attırdılar" dedi.

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Adalet Bakanı Abdulhamit Gül ile sözlü tartışmaları kulislerde konuşulmaya devam eden İçişleri Bakanı Süleyman Soylu geri adım attı.

İsim vermeden birbirlerini eleştiren Adalet Bakanı Abdulhamit Gül ile İçişleri Bakanı Süleyman Soylu arasında 'hukuk' tartışması yaşanmıştı. Soylu geçen haftalarda yaptığı konuşmada, "Ya arkadaş, mahkeme kararı bizim arkamızdan gelsin" demişti.

Abdulhamit Gül ise Soylu'nun sözlerine dikkat çeken bir yanıt vermişti. Gül, ''Değerli arkadaşlar bizim rehberimiz hukuktur, bizim rotamız hukuktur, bizim kılavuzumuz hukuktur. Biz yapalım hukuk arkadan gelsin değil hukuk önden yürüsün biz ona göre kendimizi ayarlayalım anlayışıdır hukuk devleti" ifadelerini kullanmıştı.

GERİ ADIM ATTI

İki bakan arasındaki sözlü tartışma gündem olurken Soylu'dan dikkat çeken bir açıklama geldi. Türkiye Kadın Muhtarlar Derneği Balıkesir Buluşması'nda konuşan Soylu, Adalet Bakanı Gül'ün tepkisini çeken "Mahkeme kararı bizim arkamızdan gelsin" sözleri üzerine geri adım attı. 

Soylu söz konusu açıklaması üzerine, "Lafa takla attırdılar, biz hepimiz hukukun adamlarıyız, ne yapıyorsak hukukun üstünlüğü ile yapıyoruz" ifadelerini kullandı.

Soylu şunları söyledi:

"... Orada muhtarlarımızın mücadelesi de unutulacak bir mücadele değildir. En önemli mücadele uyuşturucu mücadelesidir. Metruk binaların kaldırılıp, orada uyuşturucu kullanılmasını, kötü kötü işler yapılmasını engellemek için mücadele ediyorlar.

Muhtarlar, biz metruk binaların kaldırılması için mücadele ediyoruz, ama veraset davası var dediler ben de dedim ki elbette o dava devam eder. 2019'da çıkan bir kanun var. Eğer böyle bir Metruk Bina görürseniz bu bina asayişe, huzura, kamu düzenine yönelik anlayış eksikliği görüyorsanız şu adımları atarsınız. Ama sen burayı yıkamazsın asayişten dolayı diye mahkeme kararı getirirlerse yapacağımız bir şey yok, ama miras davası yürürken o ayrı bir şeydir. Ama lafa takla attırdılar, biz hepimiz hukukun adamlarıyız, ne yapıyorsak hukukun üstünlüğü ile yapıyoruz. Hukukun bize el verdiği imkanlarla yapıyoruz. Hukukla beraber olmayan içişleri bakanı mı olur dediler. Ama bana uyuşturucu gören satıcıyı polis görünce ayaklarını kırsın dedim, kıyameti kopardılar."
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